Mata ikan dan kapalan adalah lapisan kulit tebal dan mengeras yang muncul saat kulit melindungi dirinya dari gesekan atau tekanan. Mereka sering terbentuk di kaki dan jari kaki atau tangan maupun jari tangan. Jika tidak sakit, kondisi ini tidak memerlukan pengobatan kecuali jika menimbulkan rasa sakit.
Dirangkum dari Mayo Clinic bagi kebanyakan orang, menghilangkan penyebab gesekan atau tekanan saja sudah membuat mata ikan dan kapalan hilang.
Mata ikan dan kapalan bukanlah hal yang sama. Mata ikan berukuran lebih kecil dan lebih dalam dari kapalan serta memiliki bagian tengah yang keras dan dikelilingi oleh kulit yang bengkak. Mata ikan bisa terasa sakit saat ditekan. Kapalan keras sering kali terbentuk di bagian atas jari kaki atau tepi luar jempol kaki.
Mata ikan lunak cenderung terbentuk di sela-sela jari kaki. Kapalan jarang menimbulkan rasa sakit dan cenderung timbul di titik-titik yang tertekan, seperti tumit, bagian telapak kaki, telapak tangan, dan lutut. Ukuran dan bentuknya bervariasi dan seringkali lebih besar dari jagung.