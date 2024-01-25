HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Mata ikan dan kapalan

, Kamis, 25 Januari 2024 |11:21 WIB
Mata ikan dan kapalan
Mata ikan dan kapalan. (Foto: Freepik)
Umum

Mata ikan dan kapalan adalah lapisan kulit tebal dan mengeras yang muncul saat kulit melindungi dirinya dari gesekan atau tekanan. Mereka sering terbentuk di kaki dan jari kaki atau tangan maupun jari tangan. Jika tidak sakit, kondisi ini tidak memerlukan pengobatan kecuali jika menimbulkan rasa sakit.

Dirangkum dari Mayo Clinic bagi kebanyakan orang, menghilangkan penyebab gesekan atau tekanan saja sudah membuat mata ikan dan kapalan hilang.

Mata ikan dan kapalan bukanlah hal yang sama. Mata ikan berukuran lebih kecil dan lebih dalam dari kapalan serta memiliki bagian tengah yang keras dan dikelilingi oleh kulit yang bengkak. Mata ikan bisa terasa sakit saat ditekan. Kapalan keras sering kali terbentuk di bagian atas jari kaki atau tepi luar jempol kaki.

Mata ikan lunak cenderung terbentuk di sela-sela jari kaki. Kapalan jarang menimbulkan rasa sakit dan cenderung timbul di titik-titik yang tertekan, seperti tumit, bagian telapak kaki, telapak tangan, dan lutut. Ukuran dan bentuknya bervariasi dan seringkali lebih besar dari jagung.

Gejala

Terdapat beberapa tanda dan gejala mata ikan dan kapalan yang dapat Anda kenali, antara lain:

1. Area kulit yang tebal dan kasar
2. Benjolan yang mengeras dan menonjol
3. Nyeri di bawah kulit
4. Kulit terkelupas, kering atau berlilin

Penyebab

Mata ikan dan kapalan disebabkan oleh gesekan dan tekanan akibat tindakan yang berulang-ulang. Beberapa sumber gesekan dan tekanan antara lain:

1. Mengenakan sepatu dan kaus kaki yang tidak pas

Sepatu ketat dan sepatu hak tinggi dapat menekan area pada kaki. Jika sepatu Anda longgar, memungkinkan kaki Anda berulang kali tergelincir dan bergesekan dengan sepatu dan bergesekan dengan jahitan di dalam sepatu. Kaus kaki yang tidak pas juga bisa menjadi masalah.

2. Tidak menggunakan kaus kaki

Mengenakan sepatu dan sandal tanpa kaus kaki dapat menyebabkan gesekan pada kaki.

3. Memainkan instrumen musik

Kapalan di tangan bisa disebabkan oleh tekanan aktivitas yang berulang-ulang seperti memainkan alat musik dan menggunakan perkakas tangan atau bahkan penggunaan alat tulis dengan tekanan.

4. Faktor genetik

Jenis mata ikan yang terbentuk di area yang tidak menahan beban, seperti telapak kaki dan telapak tangan (keratosis punctata), kemungkinan disebabkan oleh faktor genetik.

Pencegahan

Beberapa langkah ini dapat membantu Anda mencegah mata kaki dan kapalan:

1. Kenakan sepatu yang memberikan banyak ruang pada jari kaki

Jika jari- kaki Anda tidak leluasa, berarti sepatu Anda terlalu ketat. Jika Anda menggunakan ortotik dan alas sisipan, pastikan untuk memakainya saat memasang sepatu di toko.

2. Gunakan penutup pelindung

Kenakan bantalan kain, bantalan pelindung mata ikan yang tidak mengandung obat, atau perban pada area yang bergesekan dengan alas kaki Anda.

3. Pakailah sarung tangan empuk saat menggunakan perkakas tangan seperti palu atau lainnya

Anda juga bisa mencoba lapisi gagang perkakas Anda dengan selotip atau penutup kain untuk mengurangi gesekan atay tekanan.

