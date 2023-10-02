Penyakit Kudis

Gejala

Ketika seseorang penuh dengan kudis untuk pertama kalinya, dibutuhkan empat hingga enam minggu bagi kulit untuk bereaksi. Gejala yang paling umum adalah:





1. Rasa gatal yang hebat, terutama di malam hari

2. Ruam seperti jerawat

3. Sisik atau lecet

4. Luka yang disebabkan oleh goresan





Ketika seseorang didiagnosis menderita kudis, siapa pun yang melakukan kontak fisik dekat dengan orang tersebut juga harus diobati. Kontak dekat termasuk mandi bersama, tidur di ranjang yang sama, atau bahkan berpegangan tangan. Dokter biasanya merekomendasikan merawat semua anggota rumah tangga, bahkan jika gejala tidak ada.