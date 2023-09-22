Pencegahan Ketegangan Otot
1. Bantu hindari cedera dengan melakukan peregangan setiap hari.
2. Mulailah program latihan dengan berkonsultasi dengan dokter Anda.
3. Lakukan peregangan setelah berolahraga.
4. Tetapkan rutinitas pemanasan sebelum olahraga berat, seperti berlari dengan lembut di tempat selama beberapa menit.
Perawatan Ketegangan Otot di Rumah
Perlindungan, istirahat, es, kompresi, dan elevasi (dikenal sebagai rumus PRICE) dapat membantu otot yang terkena. Begini caranya:
1. Lepaskan semua pakaian dan perhiasan konstriktif di area ketegangan otot.
2. Lindungi otot yang tegang dari cedera lebih lanjut.
3. Istirahatkan otot yang tegang. Hindari kegiatan yang menyebabkan ketegangan dan kegiatan lain yang menyakitkan.
4. Es area otot (20 menit setiap jam saat terjaga). Es adalah anti-inflamasi dan pereda nyeri yang sangat efektif. Cara ini dapat membantu mengurangi peradangan.
5. Kompresi dapat diterapkan dengan lembut dengan perban elastis, yang dapat memberikan dukungan dan mengurangi pembengkakan.
Oleskan atau kompres es ke area tersebut segera setelah cedera dan jaga agar otot yang tegang dalam posisi meregang. Ini akan membantu mengelola jumlah pembengkakan atau pendarahan lokal ke dalam otot (dari pembuluh darah yang robek).
Jangan pernah mengoleskan es atau benda panas langsung ke kulit. Selalu gunakan penutup pelindung seperti handuk antara es atau panas dan kulit.