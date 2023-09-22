Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Ketegangan otot

, Jum'at, 22 September 2023 |17:20 WIB
Ketegangan otot
Ketegangan Otot
A
A
A
Umum

Ketegangan otot, tarikan otot, atau bahkan robekan otot adalah kondisi yang menandakan bahwa ada kerusakan pada otot atau tendon yang melekat. Cedera ini dapat terjadi jika memberi terlalu banyak tekanan pada otot, apakah melakukan aktivitas normal sehari-hari, mengangkat sesuatu yang berat, atau berolahraga.

Kerusakan otot dapat terjadi dengan bentuk yang berbeda. Seseorang mungkin saja telah merobek beberapa atau semua serat otot dan tendon yang melekat pada otot itu. Ketika otot robek, maka dapat merusak pembuluh darah kecil dan menyebabkan pendarahan kecil, atau memar serta rasa sakit yang disebabkan oleh iritasi ujung saraf di daerah tersebut.

Gejala

Gejala ketegangan otot meliputi:

1. Pembengkakan, memar, atau kemerahan karena cedera
2. Nyeri saat istirahat
3. Nyeri ketika otot tertentu atau sendi dalam kaitannya dengan otot itu digunakan
4. Kelemahan otot atau tendon
5. Ketidakmampuan untuk menggunakan otot sama sekali

Jenis Tingkat Keparahan Ketegangan Otot

Berikut sekilas tentang tingkat ketegangan otot:

Ketegangan otot tingkat 1
Ini adalah regangan ringan dengan dampak minimal pada kekuatan atau gerakan.

Ketegangan otot tingkat 2
Meskipun ini lebih parah daripada ketegangan otot kelas satu, otot belum sepenuhnya robek. Namun, Anda akan kehilangan kekuatan dan gerakan di otot itu dan mungkin perlu 2-3 bulan untuk pulih.

Ketegangan otot tingkat 3
Otot atau tendon telah benar-benar robek. Anda mungkin perlu menjalani operasi untuk menyembuhkannya.

Pencegahan

Pencegahan Ketegangan Otot

1. Bantu hindari cedera dengan melakukan peregangan setiap hari.
2. Mulailah program latihan dengan berkonsultasi dengan dokter Anda.
3. Lakukan peregangan setelah berolahraga.
4. Tetapkan rutinitas pemanasan sebelum olahraga berat, seperti berlari dengan lembut di tempat selama beberapa menit.

Perawatan Ketegangan Otot di Rumah

Perlindungan, istirahat, es, kompresi, dan elevasi (dikenal sebagai rumus PRICE) dapat membantu otot yang terkena. Begini caranya:

1. Lepaskan semua pakaian dan perhiasan konstriktif di area ketegangan otot.
2. Lindungi otot yang tegang dari cedera lebih lanjut.
3. Istirahatkan otot yang tegang. Hindari kegiatan yang menyebabkan ketegangan dan kegiatan lain yang menyakitkan.
4. Es area otot (20 menit setiap jam saat terjaga). Es adalah anti-inflamasi dan pereda nyeri yang sangat efektif. Cara ini dapat membantu mengurangi peradangan.
5. Kompresi dapat diterapkan dengan lembut dengan perban elastis, yang dapat memberikan dukungan dan mengurangi pembengkakan.

Oleskan atau kompres es ke area tersebut segera setelah cedera dan jaga agar otot yang tegang dalam posisi meregang. Ini akan membantu mengelola jumlah pembengkakan atau pendarahan lokal ke dalam otot (dari pembuluh darah yang robek).

Jangan pernah mengoleskan es atau benda panas langsung ke kulit. Selalu gunakan penutup pelindung seperti handuk antara es atau panas dan kulit.

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement