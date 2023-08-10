Pencegahan

1. Berhenti merokok

Merokok secara berlebihan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Bicaralah dengan dokter tentang cara berhenti merokok. Anda juga akan membantu teman dan keluarga Anda, karena asap rokok juga dapat menyebabkan penyakit jantung.

2. Jaga berat badan yang sehat

Jika Anda kelebihan berat badan atau obesitas, Anda tidak perlu kurus untuk mengurangi risiko serangan jantung atau stroke, tetapi dokter merekomendasikan untuk penurunan berat badan.

3. Olahraga

Aktivitas fisik moderat menurunkan kemungkinan serangan jantung. Ini juga dapat 'mengurangi tekanan darah dan LDL atau kolesterol 'jahat', meningkatkan HDL atau kolesterol 'baik', dan membantu Anda tetap pada berat badan yang sehat.

4. Makan sayur dan buah

Isi piring Anda dengan berbagai jenis buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan daging tanpa lemak, seperti unggas tanpa kulit. Juga asupan biji-bijian, seperti oatmeal, quinoa, dan beras merah, dan fish, terutama yang mengandung asam lemak omega-3, seperti salmon, trout, dan herring. Alpukat, minyak zaitun, dan biji rami juga memiliki omega-3, seperti halnya beberapa kacang-kacangan dan biji-bijian. Produk susu bebas lemak atau rendah lemak seperti susu, yogurt, dan keju juga merupakan pilihan yang lebih baik untuk kesehatan jantung.

5. Kurangi makanan yang tidak sehat

Hindari makanan olahan atau siap saji yang sering tinggi garam dan tambahan gula. Makanan siap saji juga diisi dengan pengawet. Hindari daging sapi berlemak, mentega, gorengan, dan minyak sawit. Semuanya tinggi lemak jenuh.

Hindari juga minuman manis seperti soda dan fruit punch, yang dapat menyebabkan penambahan berat badan. Begitu juga makanan panggang kemasan seperti kue, kue, dan pai. Mereka tinggi lemak trans dan dapat meningkatkan kadar kolesterol Anda.