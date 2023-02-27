HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Kurap

, Senin, 27 Februari 2023 |22:11 WIB
Kurap
Kurap, (Foto: Healthline)
Umum

Merupakan salah satu jenis dari infeksi kulit umum dengan nama medis tinea atau dermatophytosis. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat(CDC), disebut kurap karena bisa menyebabkan ruam melingkar, berbentuk seperti cincin, lalu berwarna merah dan ada timbul sensasi gatal.

Gejala

Kurap bisa muncul di hampir semua bagian tubuh, bahkan kuku dan kaki. Gejala kurap tergantung tubuh mana yang terinfeksi, tetapi umumnya sebagai berikut: 1. Kulit gatal 2. Ruam berbentuk cincin 3. Kulit merah, bersisik, pecah-pecah 4. Rambut rontok "Gejala biasanya muncul antara 4 hingga 14 hari setelah kulit bersentuhan dengan jamur penyebab kurap," dikutip dari laman CDC.

Secara lebih spesifik, gejala kurap busa sesuai dengan lokasi kemunculannya.

1. Kurap kaki: Kulit merah, bengkak, kulit mengelupas, gatal di antara jari kaki, bahkan pada kasus serius kulit kaki bisa melepuh.

2. Kurap di kepala: Bintik botak yang bersisik, gatal, merah, dan melingkar. Bintik tersebut dapat membesar bahkan menyebar ke bagian lain.

3. Kurap selangkangan: Kulit bersisik, gatal, bercak merah, dan biasanya muncul di sisi dalam lipatan pada kulit paha.

4. Kurap janggut Bersisik, gatal, bercak merah di pipi, dagu, dan leher bagian atas.

Penyebab

Infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur, jamur yang bisa hidup dan berkembang biak di kulit maupun barang rumah tangga seperti pakaian, handuk, atau selimut.

Faktor Risiko

Menurut CDC, siapa pun bisa kena kurap, namun beberapa orang punya risiko lebih tinggi.

1. Orang dengan sistem kekebalan yang lemah, sangat berisiko kena infeksi dan mungkin susah melawan kurap.

2. Menggunakan kamar mandi umum atau ruang ganti umum.

3. Kurap juga berisiko terjadi pada para atlet yang memakai sepatu ketat dan berkeringat banyak.

4. Rentan dialami seseorang yang kontak dekat dengan hewan yang terinfeksi.

Pencegahan

1. Pastikan kulit terjaga kebersihannya dan kering

2. Pakai sepatu yang tidak ketat, pakai sepatu yang memang pas dengan ukuran kaki

3. Rajin potong kuku

4. Pakai sandal saat berada di kamar mandi

5. Ganti pakaian dalam sehari sekali

6. Jangan berbagi pakaian, handuk, seprai, atau barang pribadi lainnya dengan penderita kurap

7. Rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, terutama setelah memegang hewan.

8. Selalu mandi setelah berolahraga

Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
