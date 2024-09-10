HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Asma

, Selasa, 10 September 2024 |15:08 WIB
Asma
Penyakit asma. (Foto: Freepik)
Umum

Penyakit asma adalah sebuah penyakit yang menyerang saluran udara yang menyebabkan adanya peradangan dan penyempitan, sehingga penderita asma akan kesulitan dalam bernafas. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan penyakit asma, seperti faktor lingkungan sekitar, faktor genetik, dan juga faktor infeksi virus.

Gejala

Gejala asma pada setiap orang biasanya berbeda-beda. Ada penderita yang langsung mengalami gejala yang buruk, namun ada juga penderita yang mengalami gejala ringan terlebih dahulu. Untuk itu, Anda perlu mewaspadai gejala awal asma sebelum menjadi semakin buruk.

Gejala awal penyakit asma menurut laman WebMD:

-Sering batuk terutama pada malam hari

-Mengalami sesak nafas

-Mudah merasa lelah atau letih ketika berolahraga

-Mengalami mengi atau batuk setelah selesai berolahraga

-Emosi yang tidak stabil

-Penurunan fungsi paru-paru

-Adanya tanda-tanda alergi atau pilek, seperti bersin,batuk, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, atau sakit kepala

-Sulit untuk tidur

 

Pencegahan

Melakukan pengobatan

Perlu diketahui, pengobatan penyakit asma terbagi dalam dua cara kerja, yakni mengendalikan gejala saat penyakit kambuh dan mencegah kemunculan serangan saat gejala awalnya mulai terasa. Menggunakan obat asma sebagai langkah pencegahan dapat dilakukan dengan cara dihirup, diminum, atau disuntik.

Beberapa obat asma yang paling umum adalah kortikosteroid serta bronkodilator. Sebelum menggunakan, pastikan untuk konsultasi lebih lanjut ke dokter terkait cara penggunaan obat-obatan untuk mencegah asma yang sesuai kebutuhan.

Hindari merokok

Para penderita asma hendaknya menghindari rokok bahkan jika termasuk perokok aktif mulai sekarang berhenti merokok. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi keparahan dan frekuensi gejalanya.

Berolahraga secara teratur

Memang, salah satu penyebab dari asma adalah beraktivitas berat, termasuk olahraga. Bukan berarti harus putus asa dan menghindari olahraga sama sekali demi mencegah asma. Justru, dengan melakukan olahraga yang tepat akan bermanfaat untuk kondisi asma yang derita.

