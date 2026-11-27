Tren Tiap Hari Minum Kopi Susu, Aman atau Justru Berisiko? Ini Penjelasan Ahli Gizi

MINUM kopi susu kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup banyak anak muda. Bahkan, tak sedikit yang merasa ada sesuatu yang kurang jika belum menikmati segelas kopi kekinian atau minuman milky dalam sehari.

Selain rasanya yang nikmat, beragam pilihan kopi susu dengan tambahan boba, krim, hingga aneka topping membuat minuman ini semakin digemari. Namun, muncul pertanyaan, apakah kebiasaan minum kopi susu setiap hari aman bagi kesehatan?

1. Konsumsi Minuman Manis

Ahli gizi Esti Nurwanti, S.Gz., RD., MPH., Ph.D., dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menjelaskan bahwa konsumsi minuman manis sebaiknya tidak dilihat secara terpisah. Menurutnya, penting untuk memperhatikan keseluruhan asupan gula yang dikonsumsi sepanjang hari.

Artinya, bukan hanya kopi kekinian yang perlu diperhatikan, tetapi juga berbagai makanan manis yang mungkin dikonsumsi sehari-hari.

Esti mencontohkan seseorang yang tidak mengonsumsi minuman manis, tetapi justru makan brownies dalam jumlah banyak. Jika satu potong brownies mengandung sekitar dua sendok makan gula, maka lima potong brownies bisa menyumbang sekitar 10 sendok makan gula.

“Sebenarnya, kita perlu melihat konsumsi makanan dan minuman secara keseluruhan dalam satu hari. Misalnya, seseorang sudah mengurangi atau bahkan tidak mengonsumsi minuman manis sama sekali. Namun, ternyata dia makan brownies sebanyak lima potong,” ujar Esti.

“Jika satu potong brownies, misalnya, mengandung setara dua sendok makan gula, berarti lima potong bisa menyumbang sekitar 10 sendok makan gula,” lanjutnya.

“Jadi, semuanya tergantung pada pola konsumsi secara keseluruhan. Artinya, jangan hanya menjadikan kopi kekinian sebagai kambing hitam. Kita juga perlu melihat apakah ada makanan manis lain yang dikonsumsi. Bahkan, camilan tradisional seperti dodol dan sejenisnya juga memiliki kandungan gula yang cukup tinggi,” jelas Esti.

Menurutnya, sumber gula juga bisa berasal dari camilan tradisional seperti dodol dan makanan manis lainnya. Karena itu, seseorang perlu memperhatikan keseluruhan pola makan, bukan hanya menghindari satu jenis minuman.

2. Tips Menikmati Kopi Susu agar Tidak Berlebihan Gula

Bagi pencinta kopi kekinian, bukan berarti harus langsung berhenti mengonsumsi minuman favorit. Esti menjelaskan bahwa kopi kekinian tetap bisa dinikmati dengan memperhatikan komposisi dan tambahan bahan di dalamnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan topping. Krim dalam jumlah banyak, meses, hingga boba dapat menambah kandungan gula dalam minuman.

Boba sendiri umumnya sudah mengandung gula, sehingga penambahan pemanis dan topping lainnya bisa membuat total asupan gula semakin tinggi.

“Karena itu, sebenarnya sumber gula bukan hanya berasal dari minuman, melainkan juga dari berbagai jenis makanan. Kalau memang ingin sekali menikmati kopi kekinian dan tidak mengonsumsi makanan manis lainnya, sebenarnya tetap bisa. Namun, pastikan tidak menggunakan terlalu banyak topping,” ucap Esti.

“Apalagi jika ditambahkan krim dalam jumlah banyak atau meses, tentu kandungan gulanya akan semakin tinggi. Boba sendiri juga biasanya sudah mengandung gula. Jika masih ditambah gula lagi, jumlahnya tentu semakin banyak,” lanjutnya.