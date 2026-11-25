Sering Dibilang Bikin Mandul, Ini Fakta Sebenarnya soal Bulu Kucing

JAKARTA - Kalau kamu cat lovers, sudah berapa kali kamu dengar bahwa bulu kucing bisa bikin mandul? Banyak yang beranggapan, memelihara kucing berisiko kemandulan, terutama karena kekhawatiran terhadap parasit Toxoplasma gondii. Namun, anggapan tersebut ternyata tidak tepat.

Mengutip penjelasan residen kedokteran olahraga, dr. Vania Utami, Toxoplasma gondii merupakan parasit yang dapat menginfeksi manusia dan hewan. “Bisa dibilang, kucing adalah tempat hidupnya,” jelasnya di video YouTube yang ia unggah, Rabu (25/11/2026).

Nah, kucing yang terinfeksi ini dapat mengeluarkan parasit melalui kotorannya. Parasit tersebut sebenarnya tidak langsung menginfeksi makhluk lain, melainkan membutuhkan waktu sekitar satu hingga lima hari untuk berkembang menjadi bentuk infektif.

Selain melalui kotoran kucing, toxoplasma juga dapat menular melalui daging yang terinfeksi atau dimasak kurang matang. Parasit ini dapat ditemukan pada jaringan tubuh hewan yang terinfeksi, sehingga kebiasaan mengonsumsi daging mentah atau kurang matang juga menjadi salah satu faktor risiko.

Ibu hamil juga perlu memperhatikan ini karena infeksi toxoplasma dapat menular kepada janin dan berisiko menyebabkan komplikasi kehamilan maupun gangguan pada perkembangan janin.