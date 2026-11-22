Hari Anak Sedunia, Menteri PPPA Ingin Permainan Tradisional Kembali Dipilih Dibanding Gawai

JAKARTA – Hak anak untuk bermain menjadi salah satu perhatian dalam peringatan Hari Anak Sedunia 2026. Di tengah kehidupan yang semakin lekat dengan teknologi dan gawai, ruang bermain bersama dinilai penting agar anak tetap memiliki kesempatan berinteraksi, bergerak, dan mengenal budaya.

Semangat tersebut terlihat dalam puncak Festival Anak Bermain yang digelar Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) di area Car Free Day (CFD) FX Sudirman, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Mengusung tema Hari Anak Sedunia tahun ini, My Day. My Rights. My Future, kegiatan tersebut menghadirkan 17 jenis permainan rakyat dan olahraga tradisional yang dapat dinikmati secara gratis. Anak-anak dan keluarga terlihat mencoba berbagai permainan, mulai dari gasing, congklak, engklek, egrang hingga bakiak.

Sekitar 1.290 pengunjung berpartisipasi dalam kegiatan puncak tersebut. Mereka juga menyampaikan pernyataan bersama untuk mendukung pemenuhan hak anak atas waktu luang dan bermain.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, permainan rakyat dan olahraga tradisional dapat menjadi alternatif aktivitas anak di tengah meningkatnya penggunaan perangkat digital.

"Ini momentum tepat bagi anak, remaja dan keluarga untuk kembali ke permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai kearifan lokal dan budaya yang sekaligus dapat membantu menyeimbangkan screen time dan mengurangi ketergantungan anak pada gawai," ujarnya.

Menurut Arifatul, permainan tradisional tidak hanya memberikan ruang bagi anak untuk bersenang-senang, tetapi juga mengandung nilai kebersamaan, kebinekaan, sportivitas, dan kreativitas yang penting bagi perkembangan mereka.