Apa Saja Perbedaan Hari Anak Sedunia dengan Hari Anak Nasional?

Beda Hari Anak Sedunia dan Hari Anak Nasional. (Foto: Freepik)

HARI Anak Sedunia diperingati pada hari ini, Jumat, 20 November 2026. Di momen ini, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak, perlindungan, dan kesejahteraan anak diharapkan makin meningkat.

Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Sedunia, masih banyak yang kerap bertanya-tanya apakah sebenarnya perbedaan dari Hari Anak Sedunia dengan Hari Anak Nasional? Meski memiliki tujuan serupa, keduanya mempunyai perbedaan dari beberapa faktor. Apa saja?

Berikut beberapa perbedaan Hari Anak Sedunia dan Hari Anak Nasional:

1. Tanggal Peringatan

Salah satu perbedaan paling santer adalah tanggal peringatan. Hari Anak Sedunia selalu diperingati setiap 20 November.

Sementara itu, Hari Anak Nasional diperingati lebih dahulu. Tepatnya, setiap 23 Juli. Sesuai namanya, Hari Anak Nasional pun hanya berlaku di Indonesia. Sementara Hari Anak Sedunia, ini berlaku sebagai momentum peringatan internasional.

2. Pihak yang Menetapkan

Selain tanggal peringatan, pihak yang menetapkan perayaan Hari Anak Sedunia dan Nasional juga berbeda, loh. Hari Anak Sedunia ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1954 dengan nama Universal Children's Day.

Sementara itu, Hari Anak Nasional ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Penetapan dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984.

3. Latar Belakang Sejarah

Latar belakang sejarah dari dua perayaan ini juga berbeda. Hari Anak Sedunia yang diperingati setiap tanggal 20 November memiliki makna sejarah karena pada 20 November 1959 PBB mengadopsi Deklarasi Hak-Hak Anak.

Kemudian, pada tanggal yang sama tahun 1989, PBB mengadopsi Konvensi Hak Anak. Dari sanalah, muncul pecanangan 20 November menjadi Hari Anak Sedunia.

Lalu untuk Hari Anak Nasional, ini ditetapkan pada 23 Juli karena berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pemerintah kemudian menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Anak Nasional melalui Keppres Nomor 44 Tahun 1984.