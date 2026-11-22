Batu Amandel Bisa Jadi Penyebab Bau Mulut, Ini Cara Mengatasinya

JAKARTA - Sudah rajin menyikat gigi, tetapi mulut masih mengeluarkan bau tidak sedap? Kondisi ini bisa jadi disebabkan oleh tonsil stone atau batu amandel. Benda kecil tersebut terkadang keluar saat seseorang batuk atau berdeham.

Dokter gigi, dr. Radinta Btari, menjelaskan tonsil stone terbentuk dari sisa makanan yang terperangkap di dalam celah-celah kecil pada amandel. Seiring waktu, sisa makanan tersebut bercampur dengan bakteri dan mengeras hingga membentuk gumpalan kecil.

Menurut dr. Radinta, bakteri yang menumpuk pada batu amandel menghasilkan senyawa sulfur yang memiliki aroma tidak sedap. “Makanya tonsil stone ini bisa jadi salah satu penyebab bau mulut,” jelasnya, dikutip dari unggahan Instagramnya pada Minggu (22/11/2026).

Untuk mengatasinya, menjaga kebersihan mulut menjadi salah satu langkah yang bisa kamu lakukan. Biasakan menyikat gigi secara teratur, membersihkan permukaan lidah, berkumur, dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh.

Namun, dr. Radinta mengingatkan untuk tidak sembarangan mengorek atau mengeluarkan batu amandel menggunakan benda tajam. Sebab, cara tersebut berisiko melukai jaringan amandel.

Jika tonsil stone terasa mengganggu atau disertai rasa nyeri, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT).

(Agustina Wulandari )

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