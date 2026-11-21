5 Pohon Buah yang Tahan Genangan Air, Cocok Ditanam di Halaman Rumah saat Musim Hujan

PUNYA halaman rumah yang sering tergenang air bukan berarti kamu tidak bisa menanam pohon buah. Ada sejumlah tanaman buah tropis yang relatif toleran terhadap kondisi tanah lembap dan curah hujan tinggi.

Memilih jenis pohon buah yang tepat bisa menjadi solusi bagi kamu yang ingin memiliki kebun rumah sekaligus menikmati hasil panen sendiri. Beberapa tanaman bahkan dapat tumbuh subur di wilayah dengan intensitas hujan cukup tinggi.

Meski begitu, perlu diketahui bahwa tahan terhadap tanah lembap tidak selalu berarti mampu bertahan jika akar terendam air dalam waktu lama. Drainase tetap menjadi faktor penting agar tanaman tidak mudah membusuk.

Lantas, apa saja pohon buah yang bisa menjadi pilihan? Berikut lima di antaranya, dilansir dari berbagai sumber.

1. Pohon Nangka

Nangka merupakan pohon buah tropis yang cukup adaptif terhadap lingkungan dengan curah hujan tinggi. Tanaman ini cocok dibudidayakan di wilayah beriklim tropis seperti Indonesia.

Pohon nangka dapat tumbuh dengan baik di tanah yang memiliki kelembapan cukup. Selain itu, tanaman ini menghasilkan buah berukuran besar dengan daging berwarna kuning dan rasa manis.

Buah nangka bisa dikonsumsi langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan, seperti kolak, es buah, dan sayur nangka. Jika ingin menanamnya di halaman rumah, pastikan tersedia ruang yang cukup karena pohon nangka dapat tumbuh besar. Hindari pula genangan air yang terlalu lama di sekitar perakarannya.

2. Pohon Sukun

Sukun termasuk pohon buah tropis yang mampu beradaptasi dengan lingkungan lembap dan curah hujan relatif tinggi. Pohon ini masih berkerabat dengan nangka dan dapat tumbuh di berbagai wilayah tropis. Buah sukun memiliki tekstur padat dengan kandungan karbohidrat sehingga sering dijadikan bahan makanan pengganti nasi.

Sukun bisa diolah menjadi berbagai hidangan, mulai dari sukun goreng, keripik, hingga makanan kukus. Selain menghasilkan buah yang bermanfaat, pohonnya juga dapat memberikan keteduhan di halaman rumah. Namun, pastikan tanah tetap memiliki drainase baik agar akar tidak mengalami pembusukan akibat genangan berkepanjangan.