Permen Karet Tidak Sengaja Tertelan? Ternyata Ini yang Terjadi di Dalam Tubuh

SIAPA yang waktu kecil pernah tidak sengaja menelan permen karet? Atau bahkan sengaja, lalu dimarahi karena katanya permen akan mengendap di dalam perut selama tujuh tahun?

Dilansir dari Health, anggapan tersebut ternyata cuma mitos. Faktanya, permen karet tidak akan tinggal bertahun-tahun di dalam perut dan tetap bisa keluar dari tubuh dalam hitungan hari.

Tapi, sebenarnya kebiasaan ini bahaya, nggak ya? Yuk, simak penjelasannya di bawah ini.

1. Apa yang Terjadi Kalau Permen Karet Tertelan?

Permen karet mengandung bahan dasar seperti resin, lilin, dan getah pohon yang membuat tekturnya kenyal. Berbeda dengan makanan pada umumnya, lambung dan usus tidak bisa memecah atau mencerna komponen tersebut.

Meski begitu, tubuh tetap bisa menyerap kandungan lain di dalamnya, seperti pemanis dan perasa. Sementara itu, bagian dasarnya yang utuh akan ikut terdorong melewati saluran pencernaan bersama sisa makanan hingga akhirnya terbuang lewat feses saat buang air besar (BAB).

Menelan satu atau dua permen karet umumnya tidak berbahaya. Namun, masalah bisa muncul jika kamu menelannya dalam jumlah banyak sekaligus. Hal ini berisiko menyumbat saluran pencernaan maupun saluran pernapasan.