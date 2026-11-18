5 Cara Jadi Lebih Produktif Tanpa Merasa Sibuk

JAKARTA - Mungkin kamu merasa produktif dengan aktivitas rutin seperti membalas email, rapat, menjawab pesan, menyelesaikan berbagai masalah, bahkan mungkin makan siang sambil bekerja. Namun, apakah semua aktivitas tersebut benar-benar membawa kemajuan?

Kesibukan sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang bekerja dengan baik. Membalas email hingga larut malam dianggap berdedikasi, sementara jadwal yang padat membuat seseorang merasa penting.

Padahal, masalahnya mungkin bukan karena kurang bekerja keras, melainkan terlalu sibuk dengan hal-hal yang belum tentu penting.

Agar tidak terus terjebak dalam kesibukan, berikut lima cara yang bisa kamu lakukan untuk menjadi lebih produktif seperti yang telah dilansir dari Forbes.

1. Utamakan Hal-Hal Penting

Mulailah dengan menentukan dua atau tiga prioritas utama, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Masukkan kegiatan tersebut ke dalam jadwal terlebih dahulu.

Luangkan waktu setiap minggu untuk mengevaluasi jadwal. Pastikan waktu yang kamu gunakan sudah sesuai dengan prioritas.

2. Jangan Mengandalkan Ingatan untuk Mengingat Tugas

Gunakan catatan, ponsel, atau aplikasi pengelola tugas untuk mencatat semua tanggung jawab. Dengan begitu, kamu bisa menyusun prioritas dan mengetahui pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Ingat, tidak semua tugas harus dikerjakan saat itu juga. Kenali mana yang benar-benar mendesak dan mana yang masih bisa ditunda.

3. Lindungi Waktu untuk Fokus