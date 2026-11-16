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HOME WOMEN FOOD

Berapa Lama Yogurt Aman Dibiarkan di Suhu Ruang?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |19:05 WIB
Berapa Lama Yogurt Aman Dibiarkan di Suhu Ruang?
Yogurt. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Yogurt sering dikonsumsi dan masuk ke dalam menu diet. Produk olahan susu ini kaya protein dan mudah dikonsumsi kapan saja. Namun, karena termasuk produk susu, yogurt perlu disimpan dengan benar agar tidak cepat rusak.

Melansir EatingWell yang dikutip dari U.S. Dairy, yogurt aman dibiarkan pada suhu ruang maksimal 2 jam sebelum harus dimasukkan kembali ke lemari es.

Namun, jika suhu lingkungan mencapai 32 derajat celsius atau lebih, batas waktunya menjadi lebih singkat, yaitu hanya 1 jam.

Tips Menyimpan Yogurt agar Tahan Lebih Lama

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kualitas yogurt:

1. Simpan di rak bagian belakang kulkas. Area ini cenderung memiliki suhu lebih dingin dan stabil dibandingkan bagian pintu kulkas.

2. Hindari menyimpan di pintu kulkas. Suhu di area tersebut sering berubah akibat pintu yang dibuka dan ditutup berulang kali.

3. Atur suhu kulkas. Pastikan suhu lemari es berada pada 4 derajat celsius atau lebih rendah, sesuai rekomendasi USDA.

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