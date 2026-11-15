Sama-Sama Mentega, Kenali Bedanya Salted dan Unsalted Butter

JAKARTA - Kamu pasti sudah tidak asing dengan mentega atau butter. Namun, saat berbelanja ke supermarket atau toko bahan kue, mungkin kamu bingung melihat dua jenis mentega, yaitu salted butter dan unsalted butter.

Sekilas, keduanya memang terlihat sama. Dilansir dari Real Simple, ternyata ada perbedaan kandungan yang memengaruhi rasa, daya simpan, hingga penggunaannya. Yuk, kenali perbedaan kedua jenis mentega ini agar tidak salah pilih!

1. Salted Butter

Sesuai namanya, salted butter merupakan mentega yang ditambahkan garam selama proses pembuatannya. Jumlah garam di dalamnya tergantung pada merek dan jenisnya. Namun, satu batang mentega (100–125 gram) kurang lebih memiliki ¼ sendok teh garam.

Kandungan garam di dalamnya juga berfungsi sebagai pengawet alami sehingga mentega ini memiliki masa simpan lebih lama. Karena rasanya yang gurih, mentega jenis ini sangat cocok dijadikan olesan muffin, scone, atau roti panggang.

2. Unsalted Butter

Berbeda dengan salted butter, mentega jenis ini tidak mendapatkan tambahan garam sama sekali. Unsalted butter memiliki rasa yang lebih murni dan segar sehingga karakteristik asli mentega lebih terasa.