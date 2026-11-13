Fakta-Fakta Varian Baru COVID PJ.2.1 yang Sudah Menyebar ke Beberapa Negara

KEMUNCULAN varian baru COVID-19 kembali menjadi perhatian dunia. Kali ini, varian bernama PJ.2.1 dilaporkan telah menyebar ke sejumlah negara di Amerika Serikat, Eropa, hingga Asia setelah pertama kali terdeteksi di Kanada pada Mei 2026.

Varian ini menarik perhatian para peneliti karena memiliki karakteristik genetik yang berbeda dari sejumlah varian COVID-19 lainnya. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa PJ.2.1 memiliki kemampuan lebih tinggi dalam berikatan dengan reseptor ACE2 pada sel manusia.

Meski demikian, penelitian juga menemukan bahwa varian ini belum menunjukkan kemampuan menghindari antibodi hasil vaksinasi secara signifikan. Lantas, apa saja fakta mengenai varian baru COVID-19 PJ.2.1 yang perlu diketahui? Berikut ulasannya.

1. Pertama Kali Terdeteksi di Kanada

Dilansir dari Times of India, berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Infection, varian PJ.2.1 pertama kali ditemukan di Ontario, Kanada, pada 2 Mei 2026. Setelah teridentifikasi, varian ini mulai menyebar ke berbagai negara. Di Amerika Serikat, PJ.2.1 pertama kali ditemukan pada seorang pasien di New York City pada 30 Juni 2026.

Selanjutnya, kasus varian tersebut dilaporkan di sejumlah negara bagian, seperti California, Arizona, New Jersey, Virginia, North Carolina, Missouri, Oklahoma, Colorado, dan Florida. Penyebarannya juga terdeteksi di Singapura, Australia, Selandia Baru, Israel, Prancis, dan Spanyol.

Di Spanyol, para peneliti bahkan menemukan bukti adanya rantai penularan lokal di beberapa wilayah. Di antaranya di Catalunya, Basque Country, dan Madrid.

2. Termasuk Varian dengan Perubahan Genetik Besar

PJ.2.1 dikategorikan sebagai saltation variant atau varian pergeseran. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan varian yang memiliki sejumlah besar perubahan genetik sekaligus, berbeda dari varian yang berkembang melalui akumulasi mutasi secara bertahap.

Menurut para peneliti, varian semacam ini diduga dapat berkembang selama infeksi berkepanjangan sebelum kembali menyebar ke populasi yang lebih luas. Perubahan genetik tersebut, terutama pada protein spike, berpotensi memengaruhi cara virus berinteraksi dengan sel manusia dan sistem kekebalan tubuh.

Karakteristik inilah yang membuat PJ.2.1 perlu terus dipantau melalui penelitian dan pengawasan penyebaran virus.

3. Memiliki Kemampuan Lebih Tinggi Berikatan dengan Reseptor ACE2

Salah satu temuan yang menjadi perhatian peneliti adalah kemampuan protein spike PJ.2.1 dalam berikatan dengan reseptor ACE2. ACE2 merupakan reseptor pada permukaan sel manusia yang digunakan virus SARS-CoV-2 untuk memasuki sel.

Dalam pengujian laboratorium, PJ.2.1 menunjukkan interaksi yang lebih kuat dengan reseptor tersebut dibandingkan beberapa varian lain yang diteliti. Peneliti juga menemukan bahwa varian ini mampu memasuki sel ginjal dengan kadar ACE2 alami yang relatif rendah secara lebih efisien dibandingkan varian pembanding.

Temuan tersebut memunculkan dugaan bahwa PJ.2.1 berpotensi menginfeksi jenis sel yang lebih luas. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan apakah karakteristik tersebut benar-benar meningkatkan penularan pada manusia.

4. Belum Menunjukkan Kemampuan Besar Menghindari Antibodi Vaksin

Meski memiliki perubahan genetik yang cukup banyak, PJ.2.1 sejauh ini belum menunjukkan kemampuan menghindari antibodi hasil vaksinasi secara signifikan. Penelitian menguji kemampuan antibodi dari individu yang telah menerima vaksin mRNA Comirnaty yang disesuaikan dengan varian LP.8.1.

Hasilnya, kemampuan antibodi dalam menetralkan PJ.2.1 hanya mengalami penurunan sekitar 1,8 kali dibandingkan terhadap LP.8.1. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan penurunan kemampuan netralisasi terhadap beberapa varian lain, seperti:

BA.3.2.2: 11,5 kali lebih rendah.

XFG.1.1: 7 kali lebih rendah.

NB.1.8.1: 6,6 kali lebih rendah.

PJ.2.1: 1,8 kali lebih rendah.

Penelitian juga menemukan bahwa vaksin yang disesuaikan dengan XFG untuk musim Covid-19 2026/2027 mampu meningkatkan antibodi yang dapat menetralkan PJ.2.1. Meski demikian, hasil pengujian laboratorium tidak secara langsung menggambarkan tingkat perlindungan seseorang terhadap infeksi atau penyakit berat dalam kehidupan nyata.