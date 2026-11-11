Cerita Fanny Ghassani soal Proses Kehamilan Pertama Lewat IVF, Tak Henti Menangis saat Tindakan

JAKARTA – Kebahagiaan tengah menyelimuti aktris, Fanny Ghassani serta sang suami, Erwan Gustiawan dengan kehamilan pertamanya setelah menantikannya selama sembilan tahun. Fanny pun menceritakan bagaimana proses kehamilan pertamanya.

Cerita tersebut dibagikan Fanny lewat unggahan di akun Instagramnya @fannyghassani. Dalam unggahan itu, Fanny menceritakan bahwa dirinya menjalani kehamilan pertama lewat IVF atau In Vitro Fertilization) atau yang lebih dikenal dengan sebutan bayi tabung.

“Proses kehamilan pertama kami jalani melalui IVF. Alhamdulillah di percobaan embryo transfer pertama, adek langsung berhasil menempel,” tulis Fanny.

1. Haru

Fanny pun mengungkapkan momen paling mengharukan yang dirasakan dirinya. Momen itu terjadi saat berada di rumah tindakan dan dokter mulai mentransfer embrio ke dalam rahimnya.

“Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika berada di ruang tindakan, saat dokter mulai mentransfer embrio ke dalam rahimku,” ungkapnya.

Bahkan, Fanny mengaku tak berhenti menangis saat momen itu terjadi. Baginya, momen tindakan itu membuat dirinya merasa campur aduk antara terharu, bahagia sekaligus tidak percaya akan keberhasilan kehamilan yang selama ini dinantikan.

“Ditemani suster, aku ngga berhenti menangis. Rasanya begitu campur aduk. Terharu, bahagia, sekaligus tidak percaya bahwa dalam hitungan detik, ada calon kehidupan kecil yang sedang diperjuangkan dan dinantikan di dalam tubuhku,” ujar Fanny.