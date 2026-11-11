Cara Merawat Pohon Buah saat Musim Hujan agar Tetap Subur dan Berbuah Lebat, Jangan Asal Siram!

MUSIM hujan menjadi tantangan tersendiri bagi para pencinta tanaman buah. Meski ketersediaan air melimpah dan tanaman mendapatkan pasokan air secara alami, curah hujan yang terlalu tinggi justru bisa menimbulkan berbagai masalah. Mulai dari akar membusuk, daun terserang jamur, bunga berguguran, hingga buah gagal berkembang.

Karena itu, merawat pohon buah saat musim hujan tidak boleh dilakukan sembarangan. Tanaman tetap membutuhkan perhatian khusus agar pertumbuhannya optimal dan produktivitas buahnya tidak menurun.

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah kondisi media tanam, sistem drainase, pemangkasan, hingga pemberian pupuk. Dengan perawatan yang tepat, pohon buah tetap bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah meskipun hujan turun hampir setiap hari.

Lantas, bagaimana cara merawat pohon buah saat musim hujan agar tetap sehat dan berbuah lebat? Dilansir dari Better Homes and Gardens, berikut beberapa tips yang bisa diterapkan di pekarangan rumah.

1. Pastikan Drainase Tanah Berjalan dengan Baik

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi tanah di sekitar pohon buah. Ketika hujan turun terus-menerus, air bisa menggenang dan membuat tanah terlalu basah.

Kondisi tersebut berisiko mengurangi pasokan oksigen ke akar. Jika berlangsung terlalu lama, akar dapat mengalami kerusakan dan lebih rentan terserang penyakit busuk akar.

Untuk mengatasinya, pastikan tanah memiliki saluran pembuangan air yang baik. Buat saluran kecil di sekitar area tanam agar air hujan bisa mengalir dan tidak menggenang di dekat batang.

Jika pohon ditanam di lahan yang cenderung rendah, pertimbangkan membuat bedengan atau meninggikan area tanam agar air lebih mudah mengalir.

2. Kurangi Penyiraman saat Curah Hujan Tinggi

Kesalahan yang sering dilakukan saat musim hujan adalah tetap menyiram tanaman dengan jadwal yang sama seperti musim kemarau. Padahal, air hujan sudah dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan air tanaman. Jika ditambah penyiraman berlebihan, media tanam bisa terlalu basah dan mengganggu kesehatan akar.

Sebaiknya periksa kelembapan tanah terlebih dahulu sebelum menyiram. Caranya cukup dengan menyentuh atau memeriksa bagian tanah beberapa sentimeter di bawah permukaan.

Jika tanah masih terasa lembap, penyiraman bisa ditunda. Sebaliknya, jika tanah mulai mengering, tanaman dapat disiram secukupnya. Dengan pengaturan air yang tepat, akar pohon buah bisa tetap sehat dan tidak mudah membusuk.

3. Lakukan Pemangkasan agar Sirkulasi Udara Lancar

Musim hujan membuat kelembapan udara meningkat. Kondisi ini dapat memicu pertumbuhan jamur dan bakteri, terutama pada pohon buah yang memiliki tajuk terlalu rimbun.

Karena itu, pemangkasan menjadi salah satu langkah penting dalam perawatan tanaman. Potong cabang yang sudah kering, patah, sakit, atau tumbuh terlalu rapat. Cabang yang saling bertumpuk juga bisa dikurangi agar sinar matahari dan udara dapat masuk ke bagian dalam tajuk.

Sirkulasi udara yang baik membantu daun lebih cepat kering setelah terkena hujan sehingga risiko penyakit akibat jamur dapat berkurang. Namun, hindari pemangkasan berlebihan, terutama ketika pohon sedang berbunga atau mengembangkan buah. Lakukan pemangkasan secara selektif sesuai jenis tanaman.