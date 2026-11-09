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Mengenal Brazilian Butt Lift, Operasi Bokong yang Dijalani Denada di Turki

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |17:05 WIB
Mengenal Brazilian Butt Lift, Operasi Bokong yang Dijalani Denada di Turki
Ilustrasi brazilian butt lift. (Foto: dok prostooleh/Magnific)
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JAKARTA - Memiliki bentuk tubuh yang proporsional menjadi keinginan sebagian orang. Berbagai prosedur kecantikan pun dilakukan untuk mendapatkan bentuk tubuh yang diinginkan, salah satunya Brazilian Butt Lift (BBL).

Baru-baru ini, penyanyi menjalani operasi plastik pembedahan area bokong dan pinggul atau BBL di Turki. Denada mengungkapkan, prosedur bedah tersebut saat ini baru berjalan sekitar dua pekan. 

Keputusannya melakukan operasi bokong diambil demi mengembalikan proporsi bentuk tubuh yang dinilainya mulai kurang proporsional akibat penurunan berat badan drastis serta faktor pertambahan usia.

“Ini umurnya baru dua minggu, aku baru aja balik dari Turki. Aku habis melakukan prosedur operasi plastik, namanya BBL atau Brazilian Butt Lift, operasi untuk daerah bokong dan pinggul," ujar Denada saat ditemui awak media di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini. 

Mengenal Brazilian Butt Lift

Brazilian Butt Lift merupakan prosedur bedah kosmetik untuk memperbesar volume sekaligus memperbaiki bentuk bokong dengan memanfaatkan lemak dari bagian tubuh lainnya.

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