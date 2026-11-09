Nana Mirdad Pamer Tas Pemberian Anak, Sebut Jadi Seporsi Kemenangan

JAKARTA - Aktris, Nana Mirdad mengungkapkan perasaan senangnya terhadap pemberian sang anak berupa tas. Ia bahkan tak mau menukar pemberian itu dengan apapun.

Hal itu diungkapkan oleh Nana lewat unggahan di akun Instagramnya, @nanamirdad_ pada Minggu, 8 November 2026. Dalam unggahan itu, ia menunjukan pose dirinya sembari menggunakan tas pemberian sang anak.

Dalam takarir unggahannya, Nana, mengungkapkan tak mau menukaNana Mirdad mengungkapkan perasaan senangnya terhadap pemberian sang anak berupa tas itu dengan apapun meski dengan tas mewah bermerek sebanyak lima biji sekalipun.

“Tas ini diganti sama Hermes 5 biji juga aku ngga akan mau,” tulis Nana, dikutip Minggu (8/11/2026).

Bukan tanpa alasan, ia menceritakan bahwa tas itu merupakan pemberian sang anak usai berbelanja bersama teman-temannya. Meski harganya tak seberapa, namun bagi Nana barang itu menjadi satu hal yang membuatnya tersenyum lebar.