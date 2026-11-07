Bikin Jari Terlihat Jenjang, Ini Bentuk Kuku Paling Cocok untuk Jari Pendek

SIAPA yang punya jari pendek tetapi ingin tampilan jari yang elegan dan jenjang? Memilih bentuk kuku yang tepat ternyata bisa menciptakan tampilan tangan yang lebih proporsional, lho.

Dilansir dari The Southern Living, selain bentuk kuku, pemilihan warna dan desain nail art juga punya peran untuk menyulap tampilan kuku kamu jadi lebih ideal. Yuk, kita cek penjelasannya di bawah!

1. Bentuk Oval

Kuku berbentuk oval jadi salah satu pilihan yang cocok bagi pemilik jari pendek. Bentuk oval dapat membuat jari terlihat lebih jenjang. Ujungnya yang bulat juga menciptakan tampilan yang lebih seimbang pada kuku dengan bantalan lebih lebar.

2. Bentuk Almond

Bentuk almond memiliki ujung yang meruncing lembut dengan sisi kuku yang semakin menyempit ke arah atas. Siluet tersebut dapat memberikan ilusi jari yang lebih panjang dan ramping.