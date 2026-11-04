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Health Fair HUT MNC Group ke-37, MNC Koperasi Hadirkan Cek Kesehatan Mata Gratis

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |17:58 WIB
Health Fair HUT MNC Group ke-37, MNC Koperasi Hadirkan Cek Kesehatan Mata Gratis
Cek Kesehatan Mata di Health Fair HUT MNC (Foto: IMG/Isra)
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JAKARTA - MNC Koperasi turut memeriahkan gelaran Health Fair sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT MNC Group ke-37 di iNews Tower Lantai 3. 

Bekerja sama dengan Optik Melawai, MNC Koperasi menghadirkan fasilitas cek kesehatan mata serta pendengaran secara gratis bagi seluruh pengunjung dan karyawan.

Sekretaris MNC Koperasi Priyadi mengatakan hadirnya fasilitas cek kesehatan mata ini merupakan bagian dari upaya deteksi dini terhadap gangguan mata kepada karyawannya. Mengingat banyak karyawan yang menghabiskan waktu mereka untuk menatap layar komputer dan terpapar radiasi, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan mata. 

“Dalam hal penglihatan, karena kan tahu mungkin kan karyawan di kita kan lebih banyak fokus di komputer. Itu terkadang mungkin akan kena radiasi. Nah, itu juga bisa membantu karyawan untuk lebih clear dalam penglihatannya,” kata Priyadi, Rabu (4/11/2026).

Optik Melawai digandeng dalam upaya menghadirkan fasilitas terbaik kepada pengunjung dan karyawan yang berminat memeriksakan mata mereka. “Kita juga ingin karyawan menjadi sehat dalam hal penglihatannya,” ucap dia.

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