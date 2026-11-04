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MNC Life dan Alia Hospital Jaktim Gelar Health Talk serta Mini Medical Check Up di Health Fair HUT MNC Group

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |16:16 WIB
MNC Life dan Alia Hospital Jaktim Gelar Health Talk serta Mini Medical Check Up di Health Fair HUT MNC Group
MNC Life dan Alia Hospital Jaktim gelar Health Talk serta Mini Medical Check Up. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA - MNC Life Assurance bekerja sama dengan Alia Hospital Jakarta Timur menggelar kegiatan Health Talk & Mini Medical Check Up di iNews Tower Lantai 3, Jakarta Pusat. Kegiatan yang berlangsung pada 4–6 November 2026 ini merupakan bagian dari rangkaian Health Fair untuk memeriahkan Perayaan HUT ke-37 MNC Group.

Acara tersebut menjadi sarana edukasi kesehatan interaktif bagi para karyawan MNC Group. Selain mendapatkan materi mendalam mengenai kesehatan, peserta memanfaatkan sesi tanya jawab untuk berkonsultasi langsung mengenai berbagai keluhan fisik.

Dokter Umum Alia Hospital Jakarta Timur, dr. Samira Thalib, menjelaskan bahwa edukasi kesehatan melalui Health Talk sangat krusial mengingat masih banyak pekerja kantoran yang belum menyadari bahaya gaya hidup pasif (sedentary lifestyle) dan tekanan pekerjaan sehari-hari. Pada hari pertama pelaksanaan, fokus pembahasan tertuju pada ancaman hipertensi yang kerap mengintai pekerja usia produktif.

"Health Talk penting banget untuk menambah wawasan teman-teman kantoran semua yang ternyata belum pada tahu faktor-faktor risiko kesehatan," ujar dr. Samira saat diwawancarai usai mengisi acara, Rabu (4/11/2026).

Ia menambahkan banyak karyawan kaget saat mengetahui fakta bahwa jam kerja berlebih dan pola makan tidak teratur dapat memicu tekanan darah tinggi. 

Ada juga yang justru merasa relevan dengan penjelasan yang diberikan selam health talk. "Hampir semua ngomong 'Oh iya saya juga'. Ternyata faktor-faktornya dari konsumsi garam hingga jam kerja yang over, lebih dari 55 jam per minggu," katanya.

Langkah Antisipasi Risiko Hipertensi

Dokter Umum Alia Hospital Jakarta Timur, dr. Samira Thalib
Dokter Umum Alia Hospital Jakarta Timur, dr. Samira Thalib. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)

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