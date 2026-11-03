Tak Perlu Dibersihkan Terus, Daun Kering yang Berguguran Ternyata Punya Banyak Manfaat

Tak Perlu Dibersihkan Terus, Daun Kering yang Berguguran Ternyata Punya Banyak Manfaat

MEMBERSIHKAN daun kering yang berjatuhan memang jadi PR. Pasalnya, setelah selesai disapu, daun-daun yang lain akan langsung berjatuhan lagi.

Dilansir dari The Spruce, ternyata kita tidak perlu rajin menyapu daun kering yang berjatuhan, lho. Kira-kira kenapa, ya? Yuk, kita lihat penjelasan di bawah!

1. Menjadi Mulsa Alami

Daun kering bisa dimanfaatkan sebagai mulsa untuk menutupi permukaan tanah. Selain itu, daun yang sudah gugur bisa digunakan kembali sebagai pelindung tanah. Cara ini menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan karena memanfaatkan bahan alami yang tersedia di sekitar rumah.

2. Membantu Menjaga Kelembapan dan Struktur Tanah

Lapisan daun kering juga bisa menjaga suhu tanah tetap stabil, mempertahankan kelembapan, serta mengurangi risiko erosi. Seiring waktu, daun-daun tersebut akan terurai dan menambahkan nutrisi ke dalam tanah. Proses ini juga membantu mendukung mikroorganisme yang berperan dalam menjaga kesehatan tanah.

3. Menjadi Habitat bagi Serangga yang Bermanfaat

Tumpukan daun bisa menjadi tempat berlindung bagi berbagai serangga dan organisme kecil yang bermanfaat bagi ekosistem taman. Beberapa serangga bahkan berperan dalam proses penyerbukan tanaman.