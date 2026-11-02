Olahan Labu Kuning yang Legit, dari Camilan Manis hingga Jadi Menu Makan Siang

JAKARTA - Labu kuning adalah jenis buah yang manis dan legit. Buah ini bisa diolah menjadi makanan yang kaya nutrisi dan pastinya sangat nikmat.

Labu kuning bisa disulap menjadi berbagai hidangan manis maupun gurih. Nah, berikut adalah beberapa inspirasi resep dan olahan labu kuning populer yang sudah dirangkum oleh Okezone.

1. Kue Talam Labu Kuning

Kue tradisional khas jajanan pasar yang memiliki perpaduan rasa manis dan gurih. Kue talam labu kuning adalah camilan yang mudah ditemukan di berbagai daerah.

Bahan-Bahan

Bahan A

125 gram labu kuning (kukus, haluskan)

50 gram gula pasir

25 gram tepung tapioka

17 gram tepung beras

7 gram tepung sagu

1/4 sdt garam

150 ml santan

Bahan B

60 gram tepung beras

30 gram tepung tapioka

30 gram tepung sagu

1/2 sdt garam

1/4 sdt vanili bubuk

240 ml santan

Cara Membuat

1. Campur semua bahan A, saring adonan agar tidak bergerindil dan halus. Jika masih ada sisa labu, saring sampai halus. Sisihkan

2. Campur semua bahan B, saring adonan agar tidak bergerindil dan halus. Sisihkan

3. Olesi cetakan dengan minyak, lalu tuang sedikit adonan A pada cetakan

4. Kukus selama 4 menit. Jangan lupa tutup panci dibalut serbet agar tidak menetes

5. Lanjut tuang adonan B diatas adonan yang sudah dikukus, kukus kembali selama 5 menit

6. Lanjut tuang adoann A, kukus kembali selama 15 menit.

7. Dinginkan, lepas cetakan perlahan-lahan.

2. Donat Labu Kuning

Inovasi donat lembut kini dengan bahan utama labu kuning. Labu kuning di puree sebagai tambahan dalam adonan donat menciptakan cita rasa yang unik dalam hidangan donat.