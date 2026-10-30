Kisah Remaja 17 Tahun Ciptakan Pemadam Api Pakai Gelombang Suara, Raih Medali Emas di Indonesia

JAKARTA - Seorang remaja perempuan berusia 17 tahun asal Meksiko berhasil mencuri perhatian lewat inovasi alat pemadam api menggunakan gelombang suara. Penemuan ini membawanya meraih medali emas dalam ajang International Science and Invention Fair (ISIF) yang digelar di Indonesia pada 14–16 Oktober 2026.

Remaja bernama Ángela Karime Venegas Hernández itu menciptakan alat yang diberi nama Vortex Tech, sebuah perangkat yang mampu memadamkan api dengan gelombang suara berfrekuensi rendah, tanpa air, busa, maupun bahan kimia.

Cara Kerja Alat Pemadam Api

Dilansir dari Times of India, alat pemadam api tersebut terdiri dari sejumlah komponen, mulai dari baterai 12 volt, generator frekuensi, amplifier, pengeras suara, corong, hingga ember yang dimodifikasi menyerupai meriam.

Generatornya menghasilkan suara dengan frekuensi 30 hertz yang kemudian diubah oleh corong menjadi gelombang akustik yang diarahkan melalui lubang pada ujung perangkat. Proses ini menghasilkan pusaran udara berbentuk cincin (vortex rings) yang menggeser oksigen pemicu api sehingga api dapat padam.

Kembangkan Lima Prototipe Selama Setahun

Ide pembuatan Vortex Tech terinspirasi dari eksperimen yang dilakukan oleh Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Dalam eksperimen tersebut, sebuah meriam berukuran empat meter berhasil memadamkan api menggunakan getaran suara. Melihat itu, Ángela tertarik mengembangkan teknologi serupa dalam skala yang lebih kecil.