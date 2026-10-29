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Dokter Ingatkan Bahaya Pisau Cukur Barbershop, Bisa Tularkan Hepatitis B 

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |21:05 WIB
Dokter Ingatkan Bahaya Pisau Cukur <i>Barbershop</i>, Bisa Tularkan Hepatitis B 
Ilustrasi cukur di barbershop. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Kebiasaan merapikan rambut atau mencukur jambang di pangkas rambut maupun barbershop menjadi rutinitas perawatan diri (grooming) yang tak boleh dilewatkan oleh kaum pria. Namun, di balik tampilan wajah yang segar dan rapi, ada risiko kesehatan serius yang mengintai jika faktor kebersihan alat cukur diabaikan.

Dokter sekaligus konten kreator kesehatan, dr. Ikhsanudin Qothi, mengingatkan para pria untuk selalu memastikan kebersihan silet atau pisau cukur yang digunakan oleh kapster, terutama saat merapikan bagian tepi rambut dan jambang.

Menurut dr. Ikhsan, penggunaan pisau cukur secara bergantian tanpa diganti baru berpotensi menjadi sarana penularan penyakit menular yang berbahaya, seperti Hepatitis B.

"Buat teman-teman terutama cowok-cowok di sini yang ketika potong rambut itu suka dirapihin jambang atau pinggirannya, pastiin kalian tuh kalau pakai alat yang ini siletnya tuh diganti, pisonya tuh diganti,” ujar dr. Ikhsanudin Qothi dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, dikutip Kamis (29/10/2026).

Ia menyebut, alasannya karena hal tersebut bisa jadi salah satu sumber terjadinya penularan hepatitis B, dan ternyata sudah banyak kejadian.

Picu Masalah Kulit pada Wajah

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