5 Makanan dan Minuman Ini Bisa Merusak Kulit, Whey Protein Salah Satunya

JAKARTA – Menjaga kesehatan kulit tidak cukup hanya dengan menggunakan produk perawatan wajah. Pola makan sehari-hari juga bisa berperan dalam kondisi kulit, termasuk munculnya jerawat dan tanda-tanda penuaan.

Sejumlah makanan dan minuman bisa memengaruhi kondisi kulit pada sebagian orang. Karena itu, selain rutin merawat wajah, penting juga untuk memperhatikan asupan yang dikonsumsi setiap hari.

5 Makanan dan Minuman yang Merusak Kulit

Dokter spesialis kulit asal Korea Selatan, Shim Hyun-chul, membagikan daftar lima makanan dan minuman yang menurut pengalaman klinisnya berpotensi memperburuk kondisi kulit.

Dikutip dari The Standard, berikut lima makanan yang perlu diperhatikan jika ingin menjaga kesehatan kulit.

1. Whey Protein

Menurut Shim Hyun-chul, whey protein berpotensi memicu munculnya jerawat pada sebagian orang. Kandungan asam amino, seperti leusin dan glutamin, bisa memengaruhi kadar insulin-like growth factor 1 (IGF-1), hormon yang berkaitan dengan produksi minyak pada kulit.