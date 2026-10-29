CTI Pamerkan Tenun dari Tiga Daerah di Jakarta Fashion Week 2027

Panggung JFW 2027 siap memamerkan koleksi kain tenun dari tiga daerah hasil program pembinaan oleh tiga desainer. (Foto: dok Zakky Mubarok Santosa/Okezone)

JAKARTA - ​Cita Tenun Indonesia (CTI) mempersembahkan sebuah peragaan busana bertajuk "TEXTUM" yang siap meramaikan panggung utama Jakarta Fashion Week (JFW) 2027 di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2026) mendatang.

Pengurus bidang Quality Control CTI, Sjamsidar Isa mengatakan, panggung JFW 2027 siap tampil istimewa dengan memamerkan koleksi kain tenun dari tiga daerah hasil program pembinaan oleh tiga desainer yakni Priyo Oktaviano, Wilsen Willim, dan Eri Dani.

​"Kami melakukan sesuatu yang baru, mulai dari perajin yang belum pernah menenun hingga melibatkan desainer muda berbakat. Harapannya, kolaborasi ini mampu melahirkan koleksi wastra yang indah sekaligus menonjolkan potensi budaya lokal dari masing-masing daerah," ujar Sjamsidar kepada iNews Media Group, Kamis (29/10/2026).

Pengurus bidang Quality Control CTI Sjamsidar Isa. (Foto: dok Zakky Mubarok Santosa/Okezone)

​Ketiga daerah binaan tersebut, salah satunya Lampung yang didukung oleh Yayasan Adinda Bakrie Foundation dengan desainer Eri Dani. Melalui sentuhannya, Eri mengangkat cerita tentang kembalinya tenun Inuh yang sempat tertidur dan hilang selama lebih dari satu abad silam.

Daerah kedua dari wilayah Kalimantan Barat, mengangkat tentang tenun Dayak melalui kolaborasi dengan Yayasan Kawan Lama dengan desainer Wilsen Willim.