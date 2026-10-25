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Cara Menanam dan Merawat Kamboja agar Tumbuh Subur dan Rajin Berbunga

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |07:05 WIB
Cara Menanam dan Merawat Kamboja agar Tumbuh Subur dan Rajin Berbunga
Ilustrasi cara menanam dan merawat kamboja. (Foto: dok wirestock/Magnific)
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JAKARTA - Kamboja dikenal sebagai tanaman hias dengan bunga berwarna cantik dan aroma harum yang khas. Tak hanya mudah dirawat, kamboja tetap membutuhkan kondisi tumbuh yang tepat agar bisa tumbuh subur dan menghasilkan bunga. Mulai dari pencahayaan, penyiraman, hingga pemilihan media tanam, semuanya perlu diperhatikan.

Melansir The Spruce, kamboja atau plumeria merupakan tanaman tropis yang menyukai suhu hangat dan sinar matahari yang cukup. Tanaman ini juga memiliki sistem perakaran yang relatif dangkal sehingga cocok ditanam dalam pot.

Berikut beberapa cara menanam dan merawat kamboja agar tumbuh sehat dan berbunga indah.

1. Pastikan Dapat Sinar Matahari yang Cukup

Kamboja membutuhkan sinar matahari untuk mendukung pertumbuhan dan pembentukan bunga. Karena itu, letakkan tanaman di area yang mendapatkan sinar matahari langsung selama beberapa jam setiap hari.

Kurangnya sinar matahari dapat membuat pertumbuhan tanaman kurang optimal dan mengurangi peluang munculnya bunga.

2. Gunakan Media Tanam dengan Drainase Baik

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