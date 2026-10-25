Menkes Kirim 137 Ribu Masker N95 ke Palangka Raya, Upaya Lindungi Masyarakat Terdampak Karhutla

JAKARTA — Kementerian Kesehatan menyalurkan tambahan 137 ribu masker N95 untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Langkah ini diimbangi dengan penguatan pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, serta pemenuhan kebutuhan alat kesehatan untuk menangani gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap.

Penyaluran logistik tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah yang menargetkan distribusi hingga 500 ribu masker per provinsi terdampak. Hingga kini, pemerintah pusat telah menyalurkan 1.210.230 masker ke berbagai daerah terdampak karhutla, yang terdiri dari 1.001.680 masker medis 3-ply dan 208.550 masker KN95/N95.

Jumlah ini disalurkan di luar ketersediaan dan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, guna menekan dampak paparan asap terutama pada kelompok rentan.

Menkes Imbau Kelompok Rentan Batasi Keluar Rumah

Sejalan dengan langkah penanganan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat kunjungan di Palangka Raya 23 Oktober 2026 kemarin mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara masih buruk, khususnya bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lanjut usia.