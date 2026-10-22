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Potret Mesra Anneth Rayakan Ulang Tahun Bareng Hokky Caraka, Dapat Buket Bunga Besar

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |06:05 WIB
Potret Mesra Anneth Rayakan Ulang Tahun Bareng Hokky Caraka, Dapat Buket Bunga Besar
Anneth dan Hokky Caraka. (Foto: Instagram/@anneth.dlc)
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PENYANYI muda Anneth Delliecia tengah menjadi sorotan setelah merayakan ulang tahun ke-21. Pasalnya, ada tamu spesial dalam perayaan ulang tahun tersebut, yakni pesepakbola Hokky Caraka.

Momen spesial yang berlangsung pada 21 Oktober 2026 itu terasa semakin manis dengan kehadiran Hokky. Dalam unggahan di media sosial, Anneth dan Hokky Caraka tuliskan caption bernada romantis.

Anneth menggelar perayaan sederhana bersama orang-orang terdekat. Kehadiran Hokky dalam momen tersebut langsung menarik perhatian warganet, terlebih keduanya belakangan kerap dikaitkan setelah sejumlah potret kebersamaan mereka beredar di media sosial.

Anneth dan Hokky Caraka

1. Hokky Caraka Tulis Pesan Manis untuk Anneth

Dalam unggahannya pada Rabu, 21 Oktober 2026, Hokky menyampaikan pesan bernada romantis untuk Anneth. Ia menyinggung momen kebersamaan mereka dan mengungkapkan rasa terima kasih atas hal-hal yang membuat harinya terasa lebih istimewa.

“Blurry moments, but the love is always clear. Thank you for making my day so special!” tulis Hokky Caraka.

Anneth dan Hokky Caraka

Anneth juga unggah momen kebersamaannya dengan Hokky Caraka. Dia memegang hangat pipi Hokky sembari memamerkan buket bunga besar yang didapatnya.

“Here’s a toast to 21!” tulis Anneth.

Unggahan tersebut langsung menarik perhatian penggemar. Pasalnya, interaksi keduanya selama beberapa waktu terakhir membuat warganet penasaran dengan hubungan mereka.

 

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