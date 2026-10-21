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Kisah Sedih Marsha Aruan, sang Ibunda Meninggal Dunia Jelang Hari Ulang Tahunnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |08:05 WIB
Kisah Sedih Marsha Aruan, sang Ibunda Meninggal Dunia Jelang Hari Ulang Tahunnya
Marsha Aruan. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)
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JAKARTA – Kepergian ibunda tercinta, Lisa Diana Tambunan, menyisakan kepedihan mendalam bagi Marsha Aruan. Pasalnya, duka ini datang tepat beberapa hari sebelum Marsha merayakan pertambahan usianya.

Raut kesedihan terpancar jelas di wajah bintang sinetron tersebut selama prosesi pemakaman ibundanya berlangsung.

Tangis Marsha Aruan dan Adik Pecah di Pusara sang Ibunda

1. Hari Ulang Tahun

Saat disinggung mengenai kemungkinan berziarah kembali ke makam bertepatan dengan hari ulang tahunnya nanti, Marsha mengaku belum bisa memastikan hal tersebut. Diketahui, Marha Aruan berulan” tahun pada 24 Oktober mendatang.

"Iya, kita lihat nanti lah pokoknya," tutur Marsha Aruan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu 21 Oktober 2026.

Marsha tak menampik hatinya terasa sangat pilu harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan sosok ibu di momen-momen menjelang hari bahagianya.

"Agak sedih juga karena berarti hari-hari terakhir sebelum aku birthday itu Bunda aku sudah meninggalkan kita semua," sambungnya.

 

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