Tak Perlu Direbus, Begini Cara Memasak Brokoli agar Tetap Hijau dan Renyah

JAKARTA - Brokoli kerap menjadi pilihan sayuran hijau yang dikonsumsi, karena mudah diolah untuk berbagai hidangan. Selain bisa dimakan mentah, sayuran ini juga cocok dijadikan pelengkap dnegan menu protein.

Ada banyak cara untuk memasak brokoli, mulai dari merebus, memanggang, hingga menggunakan air fryer. Namun, jika sedang terburu-buru, memasak brokoli menggunakan microwave bisa menjadi pilihan praktis.

Melansir Southern Living, brokoli segar bisa dimasak menggunakan microwave dalam waktu sekitar empat menit. Cara ini juga membantu mempertahankan warna hijau cerah dan tekstur brokoli yang tetap renyah, tetapi matang dengan baik.

Cara Memasak Brokoli Segar di Microwave

Memasak brokoli menggunakan microwave tidak membutuhkan banyak persiapan. Berikut langkah-langkahnya.

1. Potong brokoli menjadi bagian kecil

Pertama, potong bagian batang yang keras, kemudian pisahkan kepala brokoli menjadi kuntum-kuntum berukuran kecil. Usahakan ukurannya seragam agar brokoli matang secara merata. Buang juga bagian batang yang terlalu keras atau berserat.

2. Cuci hingga bersih