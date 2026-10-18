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5 Cara Kurangi Konsumsi Gula, Mulai dari Sarapan hingga Cek Label Makanan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |16:05 WIB
5 Cara Kurangi Konsumsi Gula, Mulai dari Sarapan hingga Cek Label Makanan
Ilustrasi cara kurangi konsumsi gula. (Foto: dok jcomp/Magnific)
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JAKARTA - Mengurangi konsumsi gula bukan perkara mudah, terutama bagi orang yang terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman manis setiap hari. Mulai dari kopi susu, teh manis, sereal sarapan, hingga saus siap pakai, gula tambahan ternyata bisa ditemukan dalam berbagai produk yang sering dikonsumsi.

Padahal, konsumsi gula tambahan secara berlebihan bisa memicu berbagai masalah kesehatan, seperti obesitas, diabetes tipe 2, penyakit hati berlemak, dan penyakit kardiovaskular.

Dokter dari National Health Service (NHS) Inggris, dr. Rupy Aujla, membagikan lima langkah sederhana mengurangi konsumsi gula sehari-hari. 

Melansir Hindustan Times, dr. Rupy menyoroti bahwa gula tidak hanya berasal dari permen, cokelat, atau kue. Berbagai produk yang terlihat sehat, seperti granola, jus buah kemasan, dan saus, juga bisa mengandung gula tambahan dalam jumlah cukup tinggi.

Nah, bagaimana cara mengurangi konsumsi gula tanpa harus mengubah pola makan secara drastis? Berikut lima langkah yang bisa dicoba.

1. Pilih Menu Sarapan yang Lebih Sehat

      
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