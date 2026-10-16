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Potret Cantik Anneth Dellicia Dukung Langsung Hokky Caraka di Stadion saat Bela Persita Tangerang, Makin Lengket!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |06:05 WIB
Potret Cantik Anneth Dellicia Dukung Langsung Hokky Caraka di Stadion saat Bela Persita Tangerang, Makin Lengket!
Anneth dan Hokky Caraka. (Foto: Instagram/@anneth.dlc)
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PENYANYI muda Anneth Dellicia mencuri perhatian setelah hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan kepada Hokky Caraka yang tengah membela Persita Tangerang. Kehadiran Anneth di tribun menjadi sorotan, terlebih kedekatannya dengan pesepakbola tersebut belakangan ramai diperbincangkan.

Penampilan Anneth yang cantik dan menawan membuat momen kehadirannya di stadion turut menarik perhatian publik. Tak hanya dikenal lewat suara merdunya, pelantun lagu Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti itu juga sukses mencuri perhatian lewat gaya penampilannya yang simpel tetapi tetap memesona.

Anneth dan Hokky Caraka

1. Anneth Dellicia Tampil Cantik Saat Berada di Stadion

Kehadiran Anneth untuk menyaksikan pertandingan Hokky Caraka diketahui dalam unggahannya di Instagram. Anneth tampil menawan dengan jersey hitam dan juga celana jeans.

Kehadirannya menarik perhatian penggemar. Sosoknya yang dikenal sebagai penyanyi berbakat terlihat mencuri perhatian di tengah atmosfer pertandingan sepakbola.

Dengan penampilannya yang kasual dan kekinian, Anneth memperlihatkan sisi lain dirinya di luar aktivitas bermusik. Momen tersebut pun menambah daya tarik tersendiri bagi para penggemar yang mengikuti aktivitasnya.

2. Beri Dukungan Langsung untuk Hokky Caraka

Anneth dan Hokky Caraka

Kehadiran Anneth di stadion menjadi bentuk dukungan yang menarik perhatian, terutama ketika Hokky Caraka berjuang bersama Persita Tangerang di lapangan. Momen ini tepatnya terjadi kala Persita hadapi Garudayaksa FC pada akhir pekan lalu.

Berkat dukungan Anneth, Hokky tentu makin semangat tunjukkan penampilan terbaiknya. Laga pun dimenangkan Persita dengan skor 2-1.

 

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