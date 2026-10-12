Ini Desain Baju Atlet Indonesia di Asian Para Games, Karya Tangan Dingin Ivan Gunawan

JAKARTA – Perancang busana kenamaan Tanah Air, Ivan Gunawan, kembali menunjukkan kontribusinya bagi dunia mode dan olahraga nasional. Kali ini, Ivan dipercaya untuk merancang pakaian yang akan dikenakan oleh para atlet Indonesia yang berjuang di ajang Asian Para Games di Nagoya Jepang yang digelar 18-24 Oktober 2026.

Kabar membanggakan tersebut dibagikan Ivan melalui sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, @ivan_gunawan. Dalam unggahan itu, desainer yang akrab disapa Igun ini memperlihatkan momen saat ia sibuk menggarap sketsa dan mengolah desain. Tak hanya itu, tampak pula salah satu atlet yang tampil mempesona mengenakan busana berunsur batik elegan berpadu warna biru nan anggun.

Bagi dirinya, kesempatan merancang busana untuk para atlet difabel berprestasi ini memberi kesan mendalam yang sangat berbeda dari proyek-proyek sebelumnya. Ia mengungkapkan rasa bangga yang istimewa karena bisa membuat sebuah rancangan pakaian yang akan mereka kenakan.

“Selalu ada rasa bangga setiap kali aku bisa berkarya untuk Indonesia. Tapi kali ini rasanya jauh lebih istimewa. Bertemu langsung dengan para atlet hebat ini bikin aku semakin kagum. Melihat semangat, perjuangan, dan kecintaan mereka terhadap Indonesia, rasanya jadi pengingat buat aku untuk memberikan yang terbaik juga lewat apa yang aku bisa,” ujar Igun, dikutip Minggu (11/10/2026).

Koleksi busana yang diberi nama Sekar Jagat Vijaya ini dirancang khusus untuk memancarkan aura keteguhan dan keindahan khas Nusantara. Ivan menegaskan bahwa ia mencurahkan perhatian penuh pada setiap detail rancangannya agar para atlet dapat tampil penuh percaya diri di panggung internasional.