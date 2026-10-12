Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ini Desain Baju Atlet Indonesia di Asian Para Games, Karya Tangan Dingin Ivan Gunawan

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |14:05 WIB
Ini Desain Baju Atlet Indonesia di Asian Para Games, Karya Tangan Dingin Ivan Gunawan
Baju atlet Indonesia untuk Asian Para Games di Nagoya Jepang pada 18-24 Oktober 2026. (Foto: dok Instagram/ivan_gunawan)
A
A
A

JAKARTA – Perancang busana kenamaan Tanah Air, Ivan Gunawan, kembali menunjukkan kontribusinya bagi dunia mode dan olahraga nasional. Kali ini, Ivan dipercaya untuk merancang pakaian yang akan dikenakan oleh para atlet Indonesia yang berjuang di ajang Asian Para Games di Nagoya Jepang yang digelar 18-24 Oktober 2026.

Kabar membanggakan tersebut dibagikan Ivan melalui sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, @ivan_gunawan. Dalam unggahan itu, desainer yang akrab disapa Igun ini memperlihatkan momen saat ia sibuk menggarap sketsa dan mengolah desain. Tak hanya itu, tampak pula salah satu atlet yang tampil mempesona mengenakan busana berunsur batik elegan berpadu warna biru nan anggun.

Bagi dirinya, kesempatan merancang busana untuk para atlet difabel berprestasi ini memberi kesan mendalam yang sangat berbeda dari proyek-proyek sebelumnya. Ia mengungkapkan rasa bangga yang istimewa karena bisa membuat sebuah rancangan pakaian yang akan mereka kenakan.

“Selalu ada rasa bangga setiap kali aku bisa berkarya untuk Indonesia. Tapi kali ini rasanya jauh lebih istimewa. Bertemu langsung dengan para atlet hebat ini bikin aku semakin kagum. Melihat semangat, perjuangan, dan kecintaan mereka terhadap Indonesia, rasanya jadi pengingat buat aku untuk memberikan yang terbaik juga lewat apa yang aku bisa,” ujar Igun, dikutip Minggu (11/10/2026).

Koleksi busana yang diberi nama Sekar Jagat Vijaya ini dirancang khusus untuk memancarkan aura keteguhan dan keindahan khas Nusantara. Ivan menegaskan bahwa ia mencurahkan perhatian penuh pada setiap detail rancangannya agar para atlet dapat tampil penuh percaya diri di panggung internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/33/3246153//ivan_gunawan-OP4z_large.jpg
Nekat Umrah Kilat Cuma 3 Hari, Ivan Gunawan Akui Badannya Remuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/33/3235055//ivan_gunawan-iNBs_large.JPG
Ivan Gunawan hingga Wulan Guritno Ikut Ramaikan Kompetisi Padel WBI di Ampera Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/33/3230935//ivan_gunawan-Yx2n_large.png
Ivan Gunawan Tanggapi Santai Kritik Publik soal Pakai Tas Cewek meski sudah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/33/3227085//anwar_bab-YLVi_large.jpg
Anwar BAB Akui Pernah Main Dukun, Datangi Aki Singkong dan Mandi di Bawah Terang Bulan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/33/3226176//ivan_gunawan_dan_ruben_onsu-MBzp_large.jpg
Ivan Gunawan dan Ruben Onsu Umrah Saat Cuaca Ekstrem, Prediksi Suhu Capai 49 Derajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/33/3226062//ivan_gunawan-QgDs_large.jpg
Ivan Gunawan Puji Ibadah Ruben Onsu Usai Mualaf: Dia Jauh Lebih Baik dari Kita
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement