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Viral Seorang Ibu Joging di Event Lari Sambil Gendong Anak Sejauh 5K, Dokter Buka Suara

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |06:05 WIB
Viral Seorang Ibu Joging di <i>Event</i> Lari Sambil Gendong Anak Sejauh 5K, Dokter Buka Suara
Ibu joging sambil menggendong anak. (Foto: dok Tangkapan layar Threads/nikmahrafik)
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JAKARTA - Viral di media sosial baru-baru ini, seorang ibu mengikuti event lari di Surabaya sambil menggendong anak sejauh 5K. Sebelumnya, ia mempermasalahkan bahwa dirinya hendak menggunakan stroller. Namun, saat di titik start justru dilarang menggunakan stroller oleh panitia.

Menurut pengakuannya yang diunggah lewat akun Threads @nikmahrafik, ia telah meminta izin kepada panitia saat pengambilan race pack. Namun, saat hari penyelenggaraan, kebijakannya berubah. Ia pun menerima dengan lapang dada hingga berhasil mencapai garis finis. 

Namun sebenarnya, apa dampak dari joging sambil menggendong anak? Dokter spesialis anak ikut menyoroti manfaat hingga apa yang harus dipersiapkan oleh ibu saat hendak mengajak anak aktivitas di luar ruangan. 

Manfaat Joging bersama Bayi

Berlari atau joging bersama bayi atau anak merupakan cara orang tua tetap aktif sambil menghabiskan waktu bersama buah hati. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait keselamatan anak dan orang tua.

Dokter Spesialis Anak, dr. Aisya Fikritama mengungkapkan, berlari sambil menggendong anak sebaiknya tidak dilakukan. Aktivitas tersebut dapat meningkatkan risiko cedera, baik pada anak maupun orang tua, terutama jika dilakukan dengan jarak dan kecepatan yang cukup jauh.

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Topik Artikel :
Joging gendong anak viral
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