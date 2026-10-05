Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral! Aksi Lincah Bocah Perempuan Main Bola di Sekolah, Langsung Dilirik Luis Estrela

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |06:05 WIB
Viral! Aksi Lincah Bocah Perempuan Main Bola di Sekolah, Langsung Dilirik Luis Estrela
Viral bocah perempuan main bola di sekolah. (Foto: dok Instagram/pjokbersamayusuf)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial aksi lincah seorang bocah perempuan saat bermain bola di lingkungan sekolah menarik perhatian publik hingga pelatih kepala Timnas Futsal Putri Indonesia, Luís Estrela. Dalam video yang beredar, bocah tersebut terlihat piawai menggiring bola dan melewati pemain lain saat mengikuti kegiatan olahraga di sekolah.

Anak perempuan tersebut bernama Devina Aqila Putri, siswi kelas 3 MIS Al-Manar asal Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksinya terekam dalam video yang dibuat oleh gurunya saat Devina mengikuti pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).

Dalam video tersebut yang dibagikan oleh akun Instagram pjokbersamayusuf, Devina tampak percaya diri menguasai bola di tengah permainan. Ia beberapa kali menunjukkan kelincahan saat menggiring bola dan berusaha melewati pemain yang menghadangnya.

Aksi tersebut kemudian mendapat perhatian dari Luís Estrela. Melalui unggahan guru olahraganya yang memperlihatkan video permainan Devina, pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia itu tampak mencari informasi mengenai bocah tersebut.

Ia meninggalkan di komentar video tersebut dengan tulisan, “Contact of Devina ?”

Luis Estrela tulis komentar. (Foto: dok Instagram)
Luis Estrela tulis komentar. (Foto: dok Instagram)

Pemandu Bakat Timnas Futsal Putri Mulai berkomunikasi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/612/3246150//fenomena_joki_baca_buku-qgPw_large.jpg
Viral Fenomena Joki Baca Buku, Rela Bayar hingga Rp1,6 Juta demi Konten Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/337/3246146//penganiayaan-kxbC_large.jpg
Polisi Periksa 24 Kru Kapal Diduga Terlibat Penyiksaan ABK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/337/3246134//kkp-TDf0_large.jpg
Kondisi Terkini ABK Kapal Ikan yang Dianiaya Secara Keji di Laut Aru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/338/3246095//viral-Xhpj_large.jpg
Maulid Nabi Ricuh karena Petasan, Panitia Akhirnya Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/338/3246042//viral-jHiP_large.jpg
Viral Maulid Nabi Berujung Ricuh, Gubernur Pramono Geram Jam 1 Pagi Nyalakan Petasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/18/3245877//viral-ORF0_large.jpg
KJRI Hong Kong Sebut Pencak Silat Perkuat Diplomasi Budaya Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement