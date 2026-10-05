Viral! Aksi Lincah Bocah Perempuan Main Bola di Sekolah, Langsung Dilirik Luis Estrela

JAKARTA - Viral di media sosial aksi lincah seorang bocah perempuan saat bermain bola di lingkungan sekolah menarik perhatian publik hingga pelatih kepala Timnas Futsal Putri Indonesia, Luís Estrela. Dalam video yang beredar, bocah tersebut terlihat piawai menggiring bola dan melewati pemain lain saat mengikuti kegiatan olahraga di sekolah.

Anak perempuan tersebut bernama Devina Aqila Putri, siswi kelas 3 MIS Al-Manar asal Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksinya terekam dalam video yang dibuat oleh gurunya saat Devina mengikuti pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).

Dalam video tersebut yang dibagikan oleh akun Instagram pjokbersamayusuf, Devina tampak percaya diri menguasai bola di tengah permainan. Ia beberapa kali menunjukkan kelincahan saat menggiring bola dan berusaha melewati pemain yang menghadangnya.

Aksi tersebut kemudian mendapat perhatian dari Luís Estrela. Melalui unggahan guru olahraganya yang memperlihatkan video permainan Devina, pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia itu tampak mencari informasi mengenai bocah tersebut.

Ia meninggalkan di komentar video tersebut dengan tulisan, “Contact of Devina ?”

Luis Estrela tulis komentar. (Foto: dok Instagram)

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