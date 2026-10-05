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iForte dan Protelindo Group Pamerkan Hutan Kabel di Art Jakarta 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |19:38 WIB
iForte dan Protelindo Group Pamerkan Hutan Kabel di Art Jakarta 2026
Hutan Kabel di Art Jakarta 2026. (Foto: dok iForte)
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JAKARTA – iForte, sebagai bagian dari Protelindo Group, menghadirkan “Hutan Kabel (Wood Wide Web)”, instalasi karya seniman Agnes Hansella, dalam rangkaian Art Jakarta 2026. Karya ini mengeksplorasi hubungan antara jaringan teknologi dan sistem alami melalui pemanfaatan kembali berbagai material infrastruktur telekomunikasi yang telah memasuki akhir masa penggunaannya. 

Terinspirasi dari pola jaringan fiber optic yang bercabang dan saling terhubung, Hutan Kabel mengangkat konsep Wood Wide Web, jaringan mikoriza yang menghubungkan pepohonan melalui pertukaran nutrisi, air, dan sinyal kimia di bawah permukaan hutan. 

Konsep tersebut berangkat dari pengamatan Agnes terhadap pohon Ficus, termasuk banyan dan strangler fig, di Kalimantan Tengah. 

“Konektivitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang kami lakukan sehari-hari. Namun, melalui kolaborasi ini, kami ingin mengajak publik melihat konektivitas dari perspektif yang lebih luas,” ujar Ignatius Krishnaya Santoso, Head of Corporate Branding, Protelindo Group. 

Head of Corporate Branding Protelindo Group Ignatius Krishnaya Santoso dan Agnes Hansella
Head of Corporate Branding Protelindo Group Ignatius Krishnaya Santoso dan Agnes Hansella. (Foto: dok iForte)

Ia menjelaskan, ada sebuah hubungan yang menarik antara jaringan teknologi yang dibangun dengan jaringan alami yang sudah ada jauh sebelum teknologi hadir. “Melalui ‘Hutan Kabel’, kami ingin membuka ruang untuk melihat 
bagaimana teknologi, alam, dan budaya dapat saling terhubung melalui seni,” katanya

Dalam menciptakan Hutan Kabel (Wood Wide Web), Agnes Hansella menggunakan material dari infrastruktur telekomunikasi Protelindo Group yang sudah tidak digunakan, termasuk kabel dan limbah telekomunikasi, komponen FTTT rack yang telah dipensiunkan, serta perangkat satellite dish yang sudah tidak digunakan. 

Material tersebut kemudian ditransformasikan menjadi instalasi yang mempertemukan struktur jaringan buatan manusia dengan sistem jaringan yang ditemukan di alam. 

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