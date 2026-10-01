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Cuka Apel atau Air Lemon yang Baik untuk Pencernaan?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |10:05 WIB
Cuka Apel atau Air Lemon yang Baik untuk Pencernaan?
Cuka apel dan air lemon untuk pencernaan. (Foto: dok Ist)
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JAKARTA - Cuka apel atau apple cider vinegar (ACV) dan air lemon sama-sama populer dan dianggap punya berbagai manfaat kesehatan. Keduanya sering dikonsumsi untuk membantu pencernaan, menjaga kadar gula darah, hingga mendukung penurunan berat badan.

Meski begitu, manfaat keduanya tak sepenuhnya sama. Menurut Verywell Health, air lemon lebih banyak dikaitkan mendukung pencernaan, sementara cuka apel punya lebih banyak bukti terkait gula darah.

Lalu, mana yang lebih baik?

Air Lemon Bermanfaat untuk Pencernaan

Air lemon bisa menjadi pilihan jika tujuan utamanya adalah mendukung pencernaan. Air ini dibuat dengan mencampurkan perasan satu hingga dua buah lemon ke dalam air hangat atau bersuhu ruang.

Perasan lemon mengandung sedikit serat dari ampas buah yang berperan sebagai prebiotik. Selain itu, lemon mengandung vitamin C dan flavanon dari kelompok senyawa flavonoid yang mendukung kesehatan saluran pencernaan.

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Topik Artikel :
Pencernaan air lemon cuka apel
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