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MNC Tourism Hadirkan Hospitality Andalan, dari Park Hyatt Jakarta hingga Westin Nusa Dua Bali

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |11:13 WIB
MNC Tourism Hadirkan <i>Hospitality</i> Andalan, dari Park Hyatt Jakarta hingga Westin Nusa Dua Bali
The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Resort Mewah di Tepi Pantai. (Foto: dok MNC Tourism)
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JAKARTA – Industri pariwisata dan hospitality Indonesia terus berkembang, mendorong hadirnya semakin banyak destinasi yang menawarkan pengalaman menginap, rekreasi, hingga kegiatan bisnis dalam satu kawasan.

Melihat peluang tersebut, PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) terus memperkuat portofolio bisnisnya yang berfokus pada hospitality, amusement, dan property management.

Bergabung dengan MNC Group sejak 2007, MNC Tourism Indonesia mengembangkan dan mengelola berbagai aset hospitality, destinasi rekreasi, lapangan golf, serta properti di sejumlah lokasi strategis di Indonesia.

Portofolio MNC Tourism mencakup hotel, resort, golf course, amusement, properti, venue MICE, hingga kawasan wisata terpadu. Salah satu pengembangan utamanya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City di Bogor, Jawa Barat, yang memiliki area pengembangan pariwisata seluas 1.040 hektare.

Tak hanya Lido, MNC Tourism juga memiliki portofolio hospitality yang tersebar dari Jakarta, Surabaya, hingga Bali.

Berikut lima hotel dan resort unggulan dalam portofolio hospitality MNC Tourism:

1. Park Hyatt Jakarta, Hotel Mewah di Pusat Ibu Kota

Park Hyatt Jakarta Hotel Mewah di Pusat Ibu Kota. (Foto: dok MNC Tourism)
Park Hyatt Jakarta Hotel Mewah di Pusat Ibu Kota. (Foto: dok MNC Tourism)

      
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