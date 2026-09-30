Minum Susu Bikin Berat Badan Naik? Ini Faktanya!

JAKARTA - Susu sering dianggap sebagai salah satu minuman yang bisa menambah berat badan. Anggapan ini sebenarnya tak sepenuhnya keliru, karena susu mengandung kalori, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral.

Namun, naiknya berat badan pada dasarnya terjadi ketika jumlah kalori yang masuk ke tubuh lebih banyak daripada yang dibakar. Karena itu, susu bisa menjadi salah satu pilihan untuk menambah asupan kalori, terutama jika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang.

Kandungan Susu Berbeda-beda

Melansir Healthline, jenis susu memiliki kandungan kalori dan lemak yang berbeda. Dalam satu gelas atau sekitar 240 mililiter, susu murni mengandung sekitar 150 kalori dan 8 gram lemak. Sementara itu, susu rendah lemak 2 persen mengandung sekitar 125 kalori, susu 1 persen sekitar 100 kalori, dan susu skim sekitar 80 kalori.

Meski berbeda dalam jumlah lemak dan kalori, berbagai jenis susu sapi tersebut tetap menyediakan sekitar 8 gram protein per gelas. Susu juga menjadi sumber kalsium dan kerap diperkaya dengan vitamin D.

Susu Bisa Menambah Berat Badan

Minum susu. (Foto: dok Ist)

Bagi orang yang mau menambah berat badan, susu bisa menjadi cara praktis untuk mendapatkan tambahan kalori sekaligus protein. Susu dengan kandungan lemak lebih tinggi memberikan kalori lebih banyak.

Selain menambah asupan kalori, protein dalam susu juga dapat mendukung pembentukan massa otot. Susu mengandung dua jenis protein utama, yaitu whey dan kasein.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi susu setelah latihan fisik, terutama latihan beban, bisa meningkatkan pembentukan otot. Jadi, kenaikan berat badan yang diinginkan tak hanya berasal dari penambahan lemak, tetapi juga bisa didukung oleh peningkatan massa otot.

Tidak Semua Orang Cocok Minum Susu