Viral! Foto The Weeknd Makan Pecel Lele Usai Konser di Jakarta, Ini Faktanya!

JAKARTA - The Weeknd baru saja menyelesaikan rangkaian konsernya di Indonesia. Penyanyi asal Kanada tersebut menggelar konser selama dua hari di Jakarta pada 26 dan 27 September 2026.

Usai konser, muncul foto yang memperlihatkan sang artis seolah tengah menikmati pecel lele di sebuah tempat makan sederhana. Foto tersebut kemudian ramai beredar di media sosial dan membuat netizen heboh.

Pasalnya, banyak yang mengira The Weeknd benar-benar mencoba kuliner khas Indonesia setelah tampil di atas panggung. Dalam foto yang beredar, pelantun “Blinding Lights” itu tampak duduk di sebuah meja makan bersama seseorang.

Di depannya terlihat hidangan yang disebut sebagai pecel lele. Namun, foto tersebut ternyata bukan momen asli The Weeknd saat berada di Jakarta.

Foto itu merupakan hasil editan menggunakan teknologi artificial intelligence (AI). Foto tersebut awalnya diunggah oleh aktris sekaligus penggemar The Weeknd, Tawana Sheldrick.

Ia memang hadir menyaksikan langsung konser The Weeknd di Jakarta. Tawana kemudian membuat foto editan tersebut sebagai lelucon untuk menggambarkan seolah-olah dirinya makan pecel lele bersama sang idola setelah konser.