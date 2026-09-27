Cara Memangkas Monstera agar Tumbuh dengan Indah

JAKARTA - Monstera termasuk tanaman hias yang sering mencuri perhatian. Daunnya yang besar dan pertumbuhannya yang tinggi membuat tanaman ini cocok menjadi penghias sudut rumah. Namun, jika dibiarkan begitu saja, monstera bisa tumbuh terlalu besar hingga memenuhi ruangan.

Karena itu, memangkas monstera sesekali bisa mengontrol ukuran dan menjaga bentuknya. Kamu bisa memangkas monstera dengan membuang daun yang menguning, rusak, atau terserang hama dan penyakit.

Meski begitu, monstera sebenarnya tak butuh pemangkasan rutin. Melansir Southern Living, tanaman ini merupakan jenis tanaman merambat, sehingga memangkasnya tak akan membuat monstera tumbuh lebih rimbun. Tujuan memangkasnya hanya untuk menjaga ukurannya, memperbaiki sirkulasi udara, dan mempertahankan bentuk tanaman.

Waktu yang Tepat Memangkas Monstera?

Jika tujuan pemangkasan adalah mengatur bentuk atau ukuran tanaman, waktu terbaik melakukannya adalah saat musim pertumbuhan, yaitu sekitar musim semi dan musim panas. Pada waktu tersebut, tanaman memiliki kesempatan untuk pulih setelah dipangkas.

Hindari memangkas monstera secara berlebihan pada musim dingin karena luka bekas potongan cenderung lebih lambat untuk pulih. Sementara itu, daun yang sudah mati, sakit, atau rusak bisa dipangkas kapan saja.

Cara Memangkas Monstera dengan Benar

Tanaman hias jenis Happy monstera monday. (Foto: Instagram @thebotanicalmoon)

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pemangkasan tidak membuat tanaman stres.

1. Gunakan sarung tangan