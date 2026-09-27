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Kuliner Indonesia Makin Dilirik Dunia, Tradisi hingga Warung Lokal Jadi Kunci

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |20:05 WIB
Kuliner Indonesia Makin Dilirik Dunia, Tradisi hingga Warung Lokal Jadi Kunci
Kuliner Indonesia punya potensi jadi bagian penting dari pengalaman wisata. (Foto: dok Mei Sada Sirait/Okezone)
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JAKARTA - Kuliner Indonesia punya potensi menjadi bagian penting dari pengalaman wisata. Bukan sekadar makanan yang dicari wisatawan saat berkunjung ke suatu daerah.

Lewat Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) 2026, Kementerian Pariwisata ingin memperkenalkan lebih luas kekayaan gastronomi Indonesia, mulai dari restoran kontemporer hingga tempat makan lokal yang masih mempertahankan tradisi kuliner daerah.

Tahun ini, WIG mengusung tema “From Local Roots to Global Recognition” dengan Solo dan Yogyakarta sebagai pusat rangkaian utama. Program tersebut berlangsung pada 26 September hingga 4 Oktober 2026 dan diperluas ke sejumlah kota hingga akhir tahun.

Salah satu yang menarik adalah peluncuran dua panduan gastronomi, yakni Indonesia Gourmet Guide dan Indonesia Local Eateries Guide.

Masing-masing panduan memuat 150 pilihan. Indonesia Gourmet Guide menghadirkan 150 restoran dari berbagai wilayah Indonesia, sedangkan Indonesia Local Eateries Guide memperkenalkan 150 tempat makan lokal. Artinya, ada 300 restoran dan tempat makan yang diperkenalkan sebagai bagian dari wajah gastronomi Indonesia kepada wisatawan. 

      
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