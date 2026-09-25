Pancaroba Bikin Gampang Sakit, Ini 5 Jus yang Bisa Bantu Jaga Daya Tahan Tubuh

DI musim pancaroba seperti saat ini, tubuh terkadang jadi kurang prima. Saat tubuh sedang kurang fit, makanan dan minuman bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh.

Salah satu cara yang praktis adalah mengonsumsi jus atau smoothie dari buah dan sayuran. Buah dan sayuran mengandung berbagai vitamin, mineral, serta senyawa tumbuhan yang mendukung fungsi normal sistem kekebalan tubuh.

Namun, perlu diingat bahwa jus bukan obat untuk menyembuhkan flu atau infeksi. Minuman ini lebih tepat dipandang sebagai bagian dari pola makan bergizi.

Dilansir dari Health Line, berikut 5 kombinasi jus dan smoothie yang bisa menjadi pilihan saat tubuh membutuhkan asupan nutrisi tambahan:

1. Apel Hijau, Wortel, dan Jeruk

Kombinasi apel hijau, wortel, dan jeruk memberikan perpaduan rasa manis dan sedikit asam. Jeruk dan apel menyediakan vitamin C, sementara wortel kaya akan beta-karoten yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin A.

Vitamin A berperan dalam menjaga fungsi normal sistem kekebalan tubuh. Wortel juga mengandung vitamin B6 yang dibutuhkan dalam berbagai proses tubuh, termasuk fungsi sel imun.

2. Bit, Wortel, Jahe, dan Apel

Jika ingin mencoba jus dengan rasa yang lebih kompleks, perpaduan bit, wortel, jahe, dan apel bisa menjadi pilihan. Wortel dan bit menyediakan berbagai vitamin dan mineral, sedangkan jahe mengandung senyawa bioaktif yang telah banyak diteliti karena aktivitas antiinflamasinya.

Tambahan apel memberikan rasa manis alami sekaligus vitamin C. Kombinasi ini cocok diminum sebagai bagian dari pola makan ketika tubuh sedang membutuhkan asupan buah dan sayuran.