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Mengulik Fakta-Fakta Pulau Enggano, Lokasi Ditemukannya Kru Kapal 5 Jurnalis Hilang

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |17:10 WIB
Mengulik Fakta-Fakta Pulau Enggano, Lokasi Ditemukannya Kru Kapal 5 Jurnalis Hilang
Mengulik Fakta-Fakta Pulau Enggano, Lokasi Ditemukannya Kru Kapal 5 Jurnalis Hilang (Foto: Wikipedia)
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JAKARTA - Proses pencarian rombongan jurnalis dan awak KM Arupadhatu I yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Salah satu awak kapal, Anak Buah Kapal (ABK) bernama Surakman, telah berhasil diidentifikasi setelah jasadnya ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu.

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri mengidentifikasi jasad tersebut melalui pencocokan data DNA. Polda Banten dan Polda Bengkulu turut berkoordinasi untuk mencocokkan data DNA dari keluarga rombongan kapal yang masih dalam pencarian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten, Al Amrad, mengungkapkan tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di sekitar perairan Pulau Enggano, lokasi ditemukannya jasad Surakman.

"Pulau Enggano, sampai hingga saat ini teman-teman dari Bengkulu, dari SAR Bengkulu, itu masih melakukan penyisiran dengan info-info yang kita berikan, dengan pergeseran-pergeseran target yang mengarah ke wilayah Bengkulu dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda. Itu tindakan yang saat ini kita lakukan," kata Amrad dalam jumpa pers.

Berikut Fakta-Fakta Pulau Enggano

1. Pulau Terluar

      
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