Billy Syahputra Cerita soal Stefan yang Mulai Belajar Jalan, Diasuh dengan Dua Bahasa

JAKARTA - Presenter Billy Syahputra tengah menikmati peran barunya sebagai seorang ayah. Buah hatinya bersama sang pasangan, Vika Kolesnaya, yakni Stefan, kian menunjukan perkembangan positif.

Billy menceritakan bahwa putranya yang kini berusia hampir satu tahun sedang dalam fase belajar berjalan dan mulai menirukan kata-kata di sekitarnya.

Menariknya, suasana pengasuhan di rumah Billy diwarnai oleh dua bahasa yang berbeda. Vika yang berasal dari Belarus selalu berkomunikasi menggunakan bahasa asalnya, sementara Billy menggunakan bahasa Indonesia.

"Kalau di rumah tuh Vika selalu ngomong bahasa Rusia atau Belarus. Bapaknya bahasa Indonesia, bahasa kalbu gitu. Mamanya bahasa Belarus, ya sedikit agak linglung mungkin kalau dari sudut pandang gua ngelihat anak gua. Karena mamanya seratus persen bahkan satu juta persen pakai bahasa Rusia kalau ngomong sama anaknya," kata Billy dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (21/9/2026).

Billy Mohon Maaf Belum Bisa Ekspos Wajah Buah Hatinya

Menjelang hari ulang tahun Stefan yang pertama, Billy dan Vika tengah mempersiapkan sebuah perayaan khusus yang rencananya digelar secara privat bersama keluarga terdekat.