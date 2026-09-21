Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Billy Syahputra Cerita soal Stefan yang Mulai Belajar Jalan, Diasuh dengan Dua Bahasa

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |21:05 WIB
Billy Syahputra Cerita soal Stefan yang Mulai Belajar Jalan, Diasuh dengan Dua Bahasa
Billy Syahputra bersama keluarga. (Foto: dok Instagram/vika.kolesnaya)
A
A
A

JAKARTA - Presenter Billy Syahputra tengah menikmati peran barunya sebagai seorang ayah. Buah hatinya bersama sang pasangan, Vika Kolesnaya, yakni Stefan, kian menunjukan perkembangan positif.

Billy menceritakan bahwa putranya yang kini berusia hampir satu tahun sedang dalam fase belajar berjalan dan mulai menirukan kata-kata di sekitarnya.

Menariknya, suasana pengasuhan di rumah Billy diwarnai oleh dua bahasa yang berbeda. Vika yang berasal dari Belarus selalu berkomunikasi menggunakan bahasa asalnya, sementara Billy menggunakan bahasa Indonesia.

"Kalau di rumah tuh Vika selalu ngomong bahasa Rusia atau Belarus. Bapaknya bahasa Indonesia, bahasa kalbu gitu. Mamanya bahasa Belarus, ya sedikit agak linglung mungkin kalau dari sudut pandang gua ngelihat anak gua. Karena mamanya seratus persen bahkan satu juta persen pakai bahasa Rusia kalau ngomong sama anaknya," kata Billy dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (21/9/2026).

Billy Mohon Maaf Belum Bisa Ekspos Wajah Buah Hatinya

Menjelang hari ulang tahun Stefan yang pertama, Billy dan Vika tengah mempersiapkan sebuah perayaan khusus yang rencananya digelar secara privat bersama keluarga terdekat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/33/3243303//billy_syahputra_dan_istri-BDRa_large.jpg
Rena Oktapia Resmi Menikah, Billy Syahputra Teringat Mendiang Olga: Pasti Dia Terharu Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/33/3240415//billy_syahputra-6hHe_large.jpg
Bongkar Kartu Laki-laki, Billy Syahputra Sebut Romantis Itu Omong Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/33/3240133//billy_syahputra_dua_tahun_nikah-nAyM_large.jpg
Dua Tahun Nikahi Vika Kolesnaya, Billy Syahputra Puji Sifat Istri: Enggak Pernah Nuntut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/33/3233079//billy_syahputra-VjZb_large.jpg
Billy Syahputra Lagi Girang Jadi Bapak: Anakku Udah Bisa Ngoceh, Lari ke Sana ke Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/629/3232947//billy-IPCS_large.jpg
Billy Syahputra Cerita Tumbuh Kembang Anaknya: Sudah Bisa Mengoceh hingga Bisa Berdiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/33/3227155//billy_syahputra-p0eY_large.jpg
Billy Syahputra Kaget Adik Perempuannya Melamar Sang Calon Suami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement